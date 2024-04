Papa-Tochter-Duo: John Travolta und Ella posieren gemeinsam

In den meisten Fällen posiert John Travolta (70) ohne eine Begleitung für die Kameras – zum TCM Classic Film Festival in Hollywood brachte er jedoch eine ganz besondere Person mit aufs Foto: seine Tochter Ella Bleu Travolta (24). Zum 30. Jubiläum des Kultfilms "Pulp Ficiton" trug der Filmstar eine stylishe Kombi aus Jeans, schwarzem Sakko mit einem Sweatshirt und einem weißen Hemd darunter. Die 24-Jährige kam in einem getupften Midikleid mit Spitzen-Volant und klassischen Pumps. Unter Papas Arm eingehakt stolziert das Vater-Tochter-Duo gesittet über den roten Teppich.

Auf der Jubiläumsfeier erinnert sich der Vincent-Vega-Darsteller an die Zusammenarbeit mit seinen "Pulp Ficiton"-Kollegen zurück. Über seinen Freund Bruce Willis (69), der aufgrund seiner Gesundheit nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen konnte, findet John ein paar liebevolle Worte. "Wir waren schon Freunde", erzählte er und fing an zu schwärmen: "Es war sehr einfach, zusammen zu sein und zu entspannen. Und es herrschte echte Fürsorge." Zwischen den beiden harmonierte es also von Anfang an!

Anstelle des an Demenz erkrankten "Stirb langsam"-Stars kamen seine Frau Emma Heming (45) und Tochter Tallulah Willis (30) zum Filmfestival. Seine Gattin entschied sich für einen schicken Red-Carpet-Look aus einem schwarzen Kostüm und einer hellen Bluse. Sein Nachwuchs trug ein entspannteres Outfit aus zerrissener Jeans, schwarzem Blazer, einem gelben T-Shirt und schwarzer Cap mit der Aufschrift "Bruce".

Getty Images Ella Bleu und ihr Papa John Travolta

Getty Images Emma Heming und Tallulah Willis, April 2024

