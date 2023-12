John Travolta fährt mit seinen Kindern an Weihnachten Ski!

John Travolta (69) verbringt die Feiertage zusammen mit seiner Familie im Schnee! Der "Grease"-Star und seine beiden Kinder Ella Bleu (23) und Benjamin (13) machen die Pisten gemeinsam unsicher. Die beiden stammen aus der Ehe mit seiner Frau Kelly Preston, die im Juli 2020 im Alter von 57 Jahren an Brustkrebs gestorben ist. An Weihnachten postet John nun einen Schnappschuss von sich und seinen Kindern!

Über Instagram teilte der 69-Jährige ein Foto, auf dem die drei in voller Skimontur zu sehen sind. John und seine Kinder lächeln alle in die Kamera. Im Hintergrund sind das Skiresort und die schneebedeckten Pisten zu erkennen. Unter den Beitrag schrieb der Hollywoodstar: "Frohe Weihnachten an alle, wir lieben euch!" Seine Tochter postete das Foto zudem auch auf ihrem Profil.

Im September hatte der "Pulp Fiction"-Darsteller seiner verstorbenen Frau Kelly zum Hochzeitstag gratuliert. Zu diesem Anlass hatte der Filmstar einen Instagram-Clip geteilt, auf dem seine Tochter in einem geblümten Kleid in die Kamera strahlt. "Unser kleines Mädchen Ella. Ich bin so stolz auf dich. Und ich weiß, Mama wäre es auch", hatte John unter dem Post geschwärmt. Ella hatte den Post mit "Ich liebe euch beide so sehr" kommentiert.

Anzeige

Instagram Ella Bleu Travolta, John Travolta und Benjamin Travolta im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Kelly Preston und John Travolta, Mai 2018

Anzeige

Instagram / ella.travolta Ella Bleu Travolta und ihre Mutter Kelly Preston

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de