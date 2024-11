Schauspielerin Millie Bobby Brown will Musikkarriere starten

Millie Bobby Brown (20), die 20-jährige britische Schauspielerin und gefeierter Star der Erfolgsserie Stranger Things, plant offenbar einen bedeutenden Schritt in ihrer Karriere: den Einstieg ins Musikgeschäft. Laut MailOnline sollen verschiedene Plattenlabels derzeit um sie buhlen und versuchen, sie unter Vertrag zu nehmen. Millie, die ihre musikalischen Talente immer wieder auf Social Media oder in Shows präsentiert, sieht nun den bevorstehenden Abschluss ihrer Serie als perfekten Moment, um ihre Musikkarriere zu starten. Sie hat bereits einige Demos aufgenommen und ist bereit, ein neues Kapitel zu beginnen.

Unterstützung erhält Millie dabei von keinem Geringeren als Jon Bon Jovi (62), dem legendären Rocksänger und Vater ihres Ehemannes Jake Bongiovi (22). Berichten zufolge hat sie mit seiner Hilfe ihre erste Demoaufnahmen produziert. Obwohl ihr lukrative Angebote vorliegen, hat sie es jedoch nicht eilig, eine Entscheidung zu treffen. Dabei ist ihr Wunsch, Musik zu machen, nicht neu. Schon 2020 verriet sie in der Tonight Show mit Jimmy Fallon: "Ich und mein Bruder sind ständig im Studio und schreiben neue Songs." Aktuell konzentriert sie sich jedoch auf ihre Rolle als Eleven.

Millies Leidenschaft für Musik ist tief verwurzelt und begleitet sie seit ihrer Kindheit. Auf Social Media teilte sie Videos, in denen sie im zarten Alter von fünf Jahren "Valerie" von Amy Winehouse (✝27) und mit sieben Jahren "Someone Like You" von Adele (36) sang. In ihrer Freizeit verbringt sie Zeit mit musikalischen Größen wie Mariah Carey (55), mit der sie gemeinsam singt und musiziert. Die letzte Staffel "Stranger Things" erscheint 2025. Danach kann sich Millie auf ihre vielversprechende musikalische Laufbahn konzentrieren.

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

