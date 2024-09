Millie Bobby Brown heiratet Jake dieses Wochenende erneut

Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) gaben sich vor vier Monaten das Jawort. Wie The Sun berichtet, wollen die Schauspieler dieses Wochenende wieder vor den Traualtar treten! Dafür fliegen sie mit ihren Familien und Freunden extra nach Florenz. "Es wird eine große Hochzeit mit Feierlichkeiten, die auch für Sonntag geplant sind", gibt ein Insider preis. Die erste Hochzeit war eher ruhig: "Ihre erste Hochzeit in Amerika im Mai war eine sehr schlichte Zeremonie, die zweite Hochzeit wird riesig sein."

Schon am Donnerstagabend haben Millie und Jake ihr Hochzeitswochenende eingeläutet und ihre Gäste in London zu einem schicken Dinner eingeladen. Bei der Feier in Florenz soll es dann noch prominenten Besuch geben: "Millie und Jake haben eine große britische Sängerin gebucht, die bei der Hochzeit auftreten wird. Sie war einer der größten Namen in der Musikszene in diesem Jahr und die beiden sind große Fans von ihr", verrät ein anderer Insider dem Blatt.

Millie und Jake sind seit rund drei Jahren ein Paar. Im April vergangenen Jahres verlobten sie sich dann und planten ihre Traumhochzeit. Im Mai dieses Jahres war es dann so weit – zuerst hielten sie aber ihre Hochzeit unter Verschluss. Wenig später präsentierte der Stranger Things-Star dann selbst seinen Ehering im Netz.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, im Juli 2024

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Verlobter im Jahr 2023

