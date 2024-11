Prinz William trägt "Papa"-Armband von Prinzessin Charlotte

Auch auf seiner Geschäftsreise nach Südafrika hat Prinz William (42) seine Liebsten stets um sich – auch wenn es nur mittels eines kleinen Andenkens ist. Wie auf jüngsten Aufnahmen des Briten zu sehen ist, trug er bei seinen royalen Verpflichtungen ein Armband, das seine Tochter Prinzessin Charlotte (9) für ihn gebastelt haben soll. Das Schmuckstück besteht aus einer Reihe von blauen Scheibchen und vier Perlen, die mit großen Druckbuchstaben bedruckt das Wort Papa schreiben.

Physisch konnten Charlotte, ihre beiden Brüder Prinz George (11) und Prinz Louis (6) und auch Mama Prinzessin Kate (42) nicht anwesend sein. Der britische Thronfolger unternahm die Reise allein und engagierte sich dort für Themen rund um den Natur- und Klimaschutz und Kinderarmut. Bei seinem Besuch einer südafrikanischen Schule in Kapstadt zeigte er seine Unterstützung sogar, indem er gemeinsam mit jugendlichen Schülern an einem Rugby-Spiel teilnahm. Das Match fand im Rahmen eines Programms statt, das zur Förderung von sicheren Räumen abseits von Gangs und zur Bekämpfung von Kinderarmut ins Leben gerufen wurde.

Ähnlich sportlich geht es in Williams Zuhause in Großbritannien zu. Nachdem Kate ihre Chemotherapie beendet hat, widmet sie sich nun, rund zwei Monate später, wieder ihrem gewohnten Trainingsprogramm. "So wie ich es verstehe, geht es Catherine sehr gut. Sie ist zurück im Training und macht die Dinge, die sie tun wollte", erklärte ein Insider gegenüber Hello!. Zu ihren liebsten Aktivitäten gehörten dabei stets kaltes Schwimmen, Tennis und auch Intervalltraining.

Getty Images Prinz William, November 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2024

