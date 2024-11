Zoff um Baby Halo: Halle Bailey ist sauer auf Exfreund DDG

Halle Bailey (24) ist "zutiefst enttäuscht": Ohne ihr Wissen wurde ihr kleiner Sohn Halo im Netz gezeigt. Die Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin erfuhr kürzlich, dass ihr Exfreund DDG (27), der mit bürgerlichem Namen Darryl Dwayne Granberry Jr. heißt, das neun Monate alte Baby in einen Livestream eingebunden hatte. Während dieser Übertragung präsentierte DDG seinen Sohn einer riesigen Zuschauermenge von 13,8 Millionen Menschen. Halle, die zu diesem Zeitpunkt verreist war, äußerte sich dazu auf X: "Ich wurde nicht informiert und bin extrem verärgert, dass mein Baby gezeigt wurde." Sie betonte, sie fühle sich in ihrer Rolle als Mutter übergangen, was sie besonders belaste. Der Rapper hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

In einem zweiten Tweet – der, genau wie der erste, inzwischen gelöscht wurde – sprach Halle offen über die schwere Zeit nach ihrer Geburt. "Als Frau mit starker Wochenbettdepression habe ich Grenzen, die ich gewahrt sehen möchte. Niemand weiß, was jemand durchmacht, bis man irgendwann explodiert", schrieb sie. Ihre Fans zeigten große Unterstützung und betonten die Wichtigkeit, beim Co-Parenting an einem Strang zu ziehen. "Absolut nachvollziehbar, Grenzen sind wichtig, besonders in so einer sensiblen Zeit. Hoffentlich finden sie eine Lösung", lautete ein wohlwollender Kommentar. Trotz der überwiegend positiven Rückmeldungen forderten einige Halle auf, persönliche Angelegenheiten "offline" zu klären: "Warum Probleme auf Social Media austragen? Ruf ihn einfach an", meinte ein Nutzer. Andere gingen sogar so weit, die Sängerin als "heuchlerisch" zu bezeichnen, da sie Halos Gesicht bereits selbst mit ihren Millionen von Followern geteilt habe.

Das Online-Drama entfaltet sich nur etwas mehr als einen Monat nach der offiziellen Trennung des Paares. Im Oktober bestätigte der YouTuber, dass er und Halle nach fast drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. "Nach reiflicher Überlegung und vielen ehrlichen Gesprächen haben Halle und ich entschieden, uns zu trennen. Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, aber wir glauben, dass dies der beste Weg für uns beide ist", schrieb DDG auf Instagram. Er betonte zudem, die beiden würden beabsichtigen, ihren Sohn gemeinsam großzuziehen, und bat die Fans um "Verständnis und Unterstützung" in dieser herausfordernden Zeit. Die beiden hatten sich Anfang 2022 kennengelernt und im Dezember 2023 ihren Sohn auf der Welt willkommen geheißen. Die 24-Jährige legt großen Wert auf ihre Privatsphäre – so teilte sie die Nachricht von Halos Geburt erst Wochen später mit der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Bailey und DDG, 2024

Anzeige Anzeige