In diesem gefloppten Horrorfilm spielte Ryan Reynolds mit

Ryan Reynolds (48) hatte für Sonntag, 3. November 2024, auf Tele 5 mit seinem Horrorfilm "Amityville Horror – Eine wahre Geschichte" zum Gruseln eingeladen. Die Zuschauer schauderten bereits 2005 beim Anblick dieses Films, allerdings nicht im positiven Sinne: Der Streifen kam weder bei den Kritikern noch beim Publikum gut an – wie auf Rotten Tomatoes schon damals deutlich wurde. In dem Horrorfilm schlüpft Ryan in die Rolle des Familienvaters George, der mit seiner Frau Kathy und den Kindern in ein wunderschönes Landhaus zieht. Doch das neue Heim birgt ein dunkles Geheimnis, das die Familie schon bald in Angst und Schrecken versetzen wird.

"Amityville Horror – Eine wahre Geschichte" ist ein Remake des gleichnamigen Klassikers aus dem Jahr 1979 und basiert auf angeblich wahren Begebenheiten. Die Geschichte handelt von de unheimlichen Vorkommnisse, die die Familie nach ihrem Einzug in das Haus in Amityville auf Long Island erlebte. Unerklärliche Geräusche, bedrohliche Visionen und mysteriöse Ereignisse steigerten sich zu einem Albtraum, der George an den Rand des Wahnsinns trieb. Wer den Film trotz der zahlreichen negativen Kritiken zur ursprünglichen Veröffentlichung sehen wollte, konnte dies auf Tele 5 tun. Wer an diesem Abend keine Zeit hatte, kann den Schocker derzeit bei Amazon Prime streamen.

Abseits der Leinwand ist Ryan vor allem für seinen scharfen Humor und sein Engagement in den sozialen Medien bekannt. Mit seiner Frau Blake Lively (37), ebenfalls eine erfolgreiche Schauspielerin, teilt er oft humorvolle Einblicke in das Familienleben mit den vier gemeinsamen Kindern. Das Paar begeistert die Fans regelmäßig mit witzigen Schlagabtauschen und liebevollen Sticheleien in den sozialen Medien wie Instagram und Twitter. Zum Glück hat Ryan inzwischen viele andere erfolgreiche Filme gedreht und ist von der Hollywood-Leinwand nicht mehr wegzudenken.

Anzeige Anzeige

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

Anzeige Anzeige