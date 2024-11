Kriegsbeil begraben? Walentina herzt Fame-Fighting-Gegnerin

Die Germany Shore-Bekanntheiten Walentina Doronina (24) und Hati Suarez gifteten sich schon des öfteren öffentlich an – und wollten ihre Differenzen im Ring beim diesjährigen Fame Fighting klären. Über drei Runden lieferten sich die beiden Reality-Sternchen einen spannenden Kampf, in dem Walentina jedoch von Anfang an die Nase vorn hatte. Zum Schluss bestätigte sich das in einem klaren Sieg für die Blondine – per technischer Knockout!

Doch anders als erwartet kam es nach Wales Triumph nicht zu Anfeindungen: Stattdessen umarmte die 24-Jährige ihre Gegnerin. Als die beiden Kontrahentinnen noch einmal für die Siegespose nebeneinander posierten, gab die Blondine ihrer eigentlichen Erzfeindin sogar einen kleinen Bussi auf die Schläfe! Nicht nur Hati wurde von Wale geherzt. Als Evanthia Benetatou (32) in den Ring stürmte, um die Reality-Krawallnudel zu feiern, gab Wale auch ihr einen feierlichen Kuss.

Auch Eva stellte sich der sportlichen Herausforderung und bewies ihr Können im Kampf gegen Emmy Russ (25). Immer wieder musste der Ringrichter zwischen die Ladys gehen und ihren Catfight stoppen. Nach drei Runden ging dann Eva als einstimmige Siegerin nach Punkten hervor. "Ich fand, es war eine geile Herausforderung, ich bin froh, dass ich der Underdog bin und zeigen konnte, was ich kann", erklärte die Brünette voller Stolz nach ihrem fulminanten Sieg.

Instagram / hmami_222 Hati Suarez, TV-Bekanntheit

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Eva Benetatou, Fame-Fighting-Teilnehmerinnen

