Kristin Cavallari möchte niemanden aus Hollywood daten

Seit knapp einem Monat ist Kristin Cavallari (37) wieder Single. Das haben wohl mittlerweile auch die Hollywoodstars mitbekommen, denn wie sie in ihrem "Let's Be Honest"-Podcast berichtet, hat sich die ein oder andere Größe schon bei der TV-Bekanntheit gemeldet. "Ich werde gerade von Leuten angesprochen, und ein paar große Leute aus Hollywood haben sich an mich gewandt...", verrät sie, doch mit einem aus der Unterhaltungsbranche könne die Designerin nichts mehr anfangen. "Aber es gibt nichts in mir, das mit diesen Leuten ausgehen will. Wohingegen ich vor drei Jahren noch gesagt hätte: 'Okay, ja'", betont sie und fügt hinzu: "Ich würde nicht sagen, dass es ein Hindernis ist, aber ich bin nicht auf der Suche nach jemandem aus der Unterhaltungsbranche."

Ebenso wenig habe sie noch Interesse an Männern, die auf Social Media in ihre DMs sliden. Kristin habe das Gefühl, dass sich nur der "falsche Typ Mann" über die Direktnachrichten diverser Portale melde – und mittlerweile sei sie nur noch auf der Suche nach dem einen richtigen Mann. Den nächsten, den die Beauty ernsthaft daten wird, wolle sie dann auch heiraten: "Ich mache keine Witze. Ich sage es euch jetzt schon: Mein nächster Freund wird mein nächster Ehemann sein." Doch tatsächlich gibt es bereits jemanden, den Kristin aktuell kennenlernt. "Er ist nicht in den sozialen Medien. Er ist ein Geschäftsmann, und das liebe ich. Deshalb denke ich, dass ich genau das brauche [...]. Nicht jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, jemanden, der viel zu tun hat." Cody, wie sie ihn nennt, sei in ihrem Alter, aber er fühle sich für sie älter an, "auf eine gute Art". Dadurch habe sie das Gefühl, dass sie von ihm lernen und wachsen könne.

Kristins Vorstellungen von einem Partner scheinen sich nach ihrer vorherigen Beziehung vollkommen geändert zu haben. Zuletzt war der Social-Media-Star mit Mark Estes liiert. Der Hottie war jedoch ganze 13 Jahre jünger als sie – was später anscheinend auch zur Trennung führte. Nachdem sich die 37-Jährige Anfang Oktober von dem Model getrennt hatte, erklärte sie in ihrem Podcast, dass zwischen ihnen nichts vorgefallen war, sie habe lediglich gemerkt, dass es "langfristig nicht richtig" sei. "Er war der beste Freund, den ich je hatte. Ich weiß einfach, dass er langfristig etwas erleben muss, er ist noch jung", erklärte Kristin.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, TV-Persönlichkeit

Instagram / markestes_1 Mark Estes, Model

