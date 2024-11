Nach Attacke: Königin Letizia reist nicht mehr in Flutgebiet

Anfang November wurde Königin Letizia (52) bei einem Besuch in einem spanischen Gebiet, das von der aktuell schweren Flutkatastrophe heimgesucht wird, mit Schlamm beworfen. Ein offenbar einschneidender Moment – denn jetzt entscheidet sich die Royal, nicht mehr in die betroffenen Gebiete zu reisen. Wie der spanische Palast laut Spiegel verkündete, wird Letizia ihren Mann König Felipe (56) bei seinem nächsten Trip in die spanische Region von Valencia nicht begleiten. Der Monarch will angeblich die Aufräumarbeiten unterstützen und beaufsichtigen. Meidet die Royal jetzt etwa die Krisengebiete, nachdem sie von den Bewohnern angefeindet wurde?

Immerhin wurde Letizia nicht nur mit Dreck beworfen, sondern auch fies beschimpft. Wie Bild berichtete, waren die Einwohner unzufrieden mit der Unterstützung der Regierung und beklagten, zu wenig Hilfe zu bekommen – bei der Katastrophe kamen über 200 Menschen ums Leben. Unter anderem bezeichneten sie das Königspaar als Mörder und riefen ihnen entgegen: "Dir fehlt es an nichts [...] und die Menschen hier sterben. Dir fehlt kein Wasser! Wir haben hier nichts!" Manche sollen sogar Steine und Flaschen geworfen haben. Letizia und Felipe wurden zwar von der Security abgeschirmt, aber die hasserfüllte Attacke setzte der Königin eindeutig zu. Als sie Schlamm ins Gesicht bekam, presste sie die Hand vor den Mund und schien mit den Tränen zu kämpfen.

Die Anfeindungen der Menschen in den Katastrophengebieten werden für Letizia nur der Tropfen auf dem heißen Stein gewesen sein. Sie schien in den vergangenen Monaten immer wieder Sympathien verloren zu haben, nachdem ihr Ex-Schwager behauptet hatte, lange Zeit eine Affäre mit der 52-Jährigen gehabt zu haben – auch als sie schon mit Felipe liiert war. Jaime Del Burgo trat bereits öfter mit seiner Behauptung an die Öffentlichkeit. "Wir hatten eine langjährige und exklusive Beziehung, planten unsere gemeinsame Zukunft und wollten eine Familie gründen", verriet er in einem Interview mit Bild. Angeblich habe Letizia ihn gebeten, mit ihr "zu fliehen", was sie auch mehrfach erfolglos versucht hätten.

Cordon Press / ActionPress Königin Letizia in Valencia, November 2024

Getty Images König Felipe und Königin Letizia, spanisches Königspaar

