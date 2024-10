Will Jimi Blue Ochsenknecht doch für seine Tochter da sein?

Jimi Blue Ochsenknecht (32) sorgt mit einem neuen Bild bei Instagram für Spekulationen. Auf dem Foto blickt der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) mysteriös nach unten, seine Augen sind von einer schwarzen Cap verdeckt. Auffällig ist jedoch die Kette des Schauspielers, an der ein Anhänger in Form einer Schneeflocke baumelt – ist das Schmuckstück als Anspielung auf seine Tochter Snow (3) gemeint? Vor einigen Monaten distanzierte er sich öffentlich von der Dreijährigen, spätestens seitdem soll Funkstille herrschen. Ein aufmerksamer Fan fragt nach: "Ist die Schneeflocke ein Zeichen?" Eine Antwort gibt's von Jimi nicht – dafür lässt er dem Kommentator allerdings einen Like da.

Der "Die Wilden Kerle"-Star bewies in der Vergangenheit bereits, dass die Schneeflocke für ihn ein bedeutungsvolles Symbol ist. Ein paar Monate nachdem seine Ex-Freundin Yeliz Koc (30) die kleine Snow zur Welt gebracht hatte, ließ sich Jimi für seinen Sprössling eine Schneeflocke auf die Hand tätowieren. Doch das Verhältnis zwischen ihm, Yeliz und Snow ging schnell bergab. Etwa ein Jahr später ist in der Instagram-Story seiner damaligen Partnerin Laura Marie Geissler (26) zu erkennen: Der "Hey Jimi"-Interpret scheint das Tattoo für seine Tochter mit einem anderen Motiv überdeckt zu haben.

Yeliz und Jimi trennen sich noch während der Schwangerschaft – seither ist das Verhältnis schwierig. Immer wieder berichtete die Ex-Bachelor-Kandidatin, der 32-Jährige kümmere sich nicht um seine Tochter. Anfang dieses Jahres toppte er sein Verhalten jedoch mit einem mittlerweile gelöschten Video auf YouTube. Dort erklärte Jimi in einem langen Monolog: "Es gibt einen Unterschied zwischen Vatersein, vor allem freiwilliger Vater oder Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, als unfreiwilligen Erzeuger." Er sehe sich daher nicht in der Verpflichtung, für seinen Nachwuchs zu sorgen.

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Star Yeliz Koc und ihre Tochter Snow

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

