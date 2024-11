Netflix bringt Weihnachtsstimmung: Diese Filme kommen neu

Die Weihnachtszeit ist Filmzeit – ein Motto, das bei Netflix offenbar großgeschrieben wird, denn jedes Jahr bringt der Streaminggigant eine ganze Reihe neuer Feiertagsstreifen an den Mann. So auch in diesem Jahr. Und diesmal scheint Netflix vor allem Romantik im Gepäck zu haben. Los geht es mit "Meet Me Next Christmas". Darin lernt die im Urlaub gestrandete Layla (Christina Milian, 43) den charmanten James (Kofi Siriboe) kennen. Die Chemie stimmt und die beiden verabreden, sich am nächsten Weihnachten auf einem Konzert wiederzutreffen. Das Problem: Das Konzert ist ausverkauft und der romantische Plan könnte scheitern. Fast genauso romantisch könnte die Liebesgeschichte von Kathy (Lacey Chabert, 42) in "Hot Frosty" werden. Die junge Witwe erhält darin einen magischen Schal, der einen Schneemann in einen attraktiven jungen Mann verwandelt. Kathy hilft ihm, sich in der fremden Welt zurechtzufinden und er ihr vielleicht, wieder Liebe zu finden.

Richtig heiß wird es hingegen in "The Merry Gentlemen". Darin soll einer Bar das Leben gerettet werden, indem die Barkeeper zusammen mit dem Bauunternehmer Luke, gespielt von Chad Michael Murray (43), eine Männerrevue auf die Beine stellen – und das mit cleverer Choreografie und sexy Bauchmuskeln. Ende November kommt schließlich noch "Our Little Secret" – und darin dürfen die Fans sich auf ein Wiedersehen mit Lindsay Lohan (38) freuen. Die Schauspielerin verkörpert Avery, der ein echt chaotisches Weihnachten bevorsteht. Sie muss nämlich herausfinden, dass ihr Ex mit der Schwester ihres derzeitigen Freundes zusammen ist. Um die Familie nicht zu brüskieren, überredet sie ihren Verflossenen, so zu tun, als würden sie sich nicht kennen.

Vor allem die Damen werden unter den vier Filmen sicher "The Merry Gentlemen" heiß erwarten. Hauptdarsteller Chad ist ebenfalls schon jetzt ein großer Fan des Streifens – auch wenn es sich wohl nicht um eine klassische Weihnachtsgeschichte handelt. "Wir müssen die Dinge ein wenig verändern und an die Grenzen gehen", schmunzelte der One Tree Hill-Darsteller auf der Netflix-Seite Tudum. Gegenüber People verriet er weiter, das Ganze sei mal eine schöne Abwechslung: "Es ist ein schmaler Grat, einen Weihnachtsfilm mit Striptease zu kombinieren und es trotzdem funktionieren zu lassen."

Anzeige Anzeige

Katrina Marcinowski/Netflix Chad Michael Murray in dem Netflix-Film "The Merry Gentlemen"

Anzeige Anzeige

Chuck Zlotnick/Netflix © 2024 Lindsay Lohan in "Our Little Secret"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige