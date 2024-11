Prinzessin Kate strahlt in elegantem Look bei Royal-Event

Seitdem Prinzessin Kate (42) Teil der königlichen Familie ist, hat sie sich einen Namen als echte Stilikone gemacht. Nach ihrer krankheitsbedingten Pause können sich die Fans der Ehefrau von Prinz William (42) endlich wieder an ihren wunderschönen Outfits erfreuen. Beim Royal British Legion Festival of Remembrance, ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Abschluss ihrer Chemotherapie, strahlt Kate an der Seite ihrer Familie in einem zeitlosen Klassiker: einem taillierten schwarzen Blazer-Kleid, verziert mit einer roten Blumenbrosche, die auch der Rest der Anwesenden trug.

Im Gespräch mit OK! äußerte sich Körpersprachen-Experte Darren Stanton zu dem Auftritt der 42-Jährigen. "Das Auffälligste, was wir nonverbal von Kate sehen, ist ein fantastisches Lächeln. Ihr ganzes Gesicht ist involviert und ihre Augen sind es auch", merkt er an und fügt hinzu: "Die Augen sind Fenster zur Seele, sie zeigen, dass sie ganz im Moment ist und es genießt, in der Gesellschaft anderer zu sein." Das klingt wohl ganz danach, als ob es ihr im Moment den Umständen entsprechend wirklich gut zugehen scheint.

Vergangenen März machte die Prinzessin nach vielen Spekulationen die traurige Nachricht über ihre Krebserkrankung öffentlich. Danach zog sich die dreifache Mutter viele Monate komplett aus der Öffentlichkeit zurück, um sich voll und ganz auf ihre Behandlung und Genesung zu fokussieren. Anfang September meldete sie sich dann auf Instagram mit erfreulichen Neuigkeiten bei ihren treuen Fans und verkündete im Beisein ihrer Familie, dass ihre Krebstherapie erfolgreich abgeschlossen sei: "Mein Ziel ist es jetzt, alles zu tun, um krebsfrei zu bleiben. Auch wenn ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur vollständigen Heilung lang und ich muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt."

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, König Charles und Prinzessin Anne, Royal British Legion Festival

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2024

