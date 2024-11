Offiziell: Herzogin Kate kehrt in die Öffentlichkeit zurück

Laut Buckingham Palace wird Prinzessin Kate (42) an der Seite von Prinz William (42) und weiteren Mitgliedern der königlichen Familie am Festival of Remembrance in der Londoner Royal Albert Hall teilnehmen. Für die Herzogin ist es der erste öffentliche Auftritt bei einem großen Event seit der Bekanntgabe, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat. Am darauffolgenden Tag wird sie dann bei der traditionellen Zeremonie am Londoner Kriegsdenkmal The Cenotaph anlässlich des Remembrance Sunday den gefallenen Soldaten des Commonwealth gedenken. Der Feiertag, der jährlich am zweiten Sonntag im November begangen wird, steht im Zeichen der Erinnerung an die Opfer von Kriegen und Konflikten. Die Royals selbst bezeichnen die Zeremonie als "Zentrum des nationalen Gedenkens".

Vor wenigen Tagen bestätigte der Buckingham Palace, dass neben König Charles III. (75) auch der Prinz und die Prinzessin von Wales, Prinz Edward (60) und Sophie (59), die Herzogin von Edinburgh, Prinzessin Anne (74) und ihr Ehemann sowie weitere hochrangige Gäste an den Gedenkveranstaltungen teilnehmen werden. Da Königin Camilla (77) sich noch von einer Brustinfektion erholt, wurde ihre Teilnahme an beiden Festivitäten jedoch nicht bestätigt. Kate hat seit ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 jedes Jahr am National Service of Remembrance teilgenommen, auch während ihrer Schwangerschaften mit den drei gemeinsamen Kindern, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Die Herzogin von Wales wird die Zeremonie wie gewohnt von einem Balkon des Außenministeriums aus beobachten.

Anfang September veröffentlichte Kate ein ungewohnt persönliches Video, in dem sie von ihrer Familie umgeben war und stolz verkündete, dass sie ihre Behandlung erfolgreich abgeschlossen habe. Im Rahmen einer Audiobotschaft betonte die Prinzessin, ihre Gesundheit habe oberste Priorität, sie freue sich jedoch auf öffentliche Auftritte, wenn es ihre Genesung zulasse. "Mein Ziel ist es jetzt, alles zu tun, um krebsfrei zu bleiben. Auch wenn ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur vollständigen Heilung lang, und ich muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt", erklärte sie. Laut einer Quelle aus ihrem Umfeld muss sich Kate erst mal an ihren neuen Rhythmus gewöhnen. "Sie wird definitiv weniger Verpflichtungen annehmen", verriet der Insider gegenüber People.

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern

Getty Images Prinzessin Kate, Mitglied des britischen Königshauses

