Selten: Mariah Carey teilt süße Fotos mit ihrem Sohn

Mariah Carey (55) hat zusammen mit ihrem Sohn Moroccan (13) Halloween gefeiert. Eine Woche nach dem eigentlichen Fest teilte die Sängerin am 7. November Fotos auf Instagram, auf denen sie und der 13-Jährige in passenden Kostümen zu sehen sind. Mariah verkleidete sich als Alvin aus dem Film "Alvin und die Chipmunks", während Moroccan in die Rolle von Simon schlüpfte. Mit ihrem verspäteten Post überraschte sie ihre Fans und machte gleichzeitig Andeutungen auf die bevorstehende Weihnachtszeit.

Mariah trug Chipmunk-Ohren und eine rote Baseballkappe mit einem großen "A", passend zu ihrem roten Kapuzenpullover. Moroccan kombinierte seine Verkleidung mit Schmuck, darunter ein Armband und Ringe, und posierte mit einem Friedenszeichen für die Kamera. Neben dem verspäteten Halloween-Beitrag zeigte sich die "Fantasy"-Sängerin in einem weiteren Look: Einem schwarzen Latex-Body und Katzenohren, wobei sie neben einem gespenstischen Hintergrund posierte, begleitet von voluminösen Locken.

Mariah ist bekannt für ihre Liebe zur Weihnachtszeit, insbesondere durch ihren Hit "All I Want For Christmas Is You", der jedes Jahr erneut die Charts stürmt. Die Sängerin genießt es, besondere Momente mit ihren Kindern zu teilen und zeigt dies gern auf Social Media. Moroccan und seine Zwillingsschwester Monroe (13) stammen aus ihrer früheren Ehe mit Nick Cannon (44), mit dem sie weiterhin das Sorgerecht teilt. Feiertage wie Halloween und Weihnachten, die sie kürzlich schon mit Drew Barrymore (49) gefeiert hat, sind für Mariah wichtige Gelegenheiten, um Familienzeit zu verbringen und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey an Halloween 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey mit ihren Zwillingen Moroccan und Monroe

Anzeige Anzeige