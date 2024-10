Mit Oma-Enkel-Moment: Prinzessin Eugenie ehrt Mama Sarah

Sie lässt ihre Mutter gebührend hochleben! Prinzessin Eugenie (34) hat auf ihrem Instagram-Account am Dienstag ein entzückendes Foto geteilt, um den 65. Geburtstag ihrer Mutter Sarah Ferguson, der Herzogin von York, zu feiern. Auf dem niedlichen Bild sieht man Sarah mit Eugenies Sohn Ernest (1) durch einen weitläufigen Garten schlendern. Der kleine Ernest hält sich an den Händen seiner Großmutter fest, während diese ihm anscheinend etwas über die Blumen um sie herum erzählt.

Neben diesem Familienmoment postete Eugenie auch Fotos, die sie gemeinsam mit ihrer glamourösen Mutter zeigen. Auch Prinzessin Beatrice (36) ist auf einer der Aufnahmen zu sehen, während die Schwestern mit ihrer Mutter einen sommerlichen Ausflug genießen. Dazu schreibt die 34-Jährige: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Mama. Ich bin so stolz auf die Oma, die du bist, die Mutter, die du bist, und die Frau, die du bist. Du bist eine Inspiration und unsere endlosen Konversationen bringen mir so viel Glück und unglaubliche Unterstützung."

Privat ist es eine aufregende Zeit für die 65-Jährige, die bald erneut Großmutter wird. Prinzessin Beatrice hat nämlich kürzlich voller Freude verkündet, dass sie und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Das Geschwisterchen für Wolfie – der aus Edoardos frühere Beziehung stammt – und Sienna soll im Frühling das Licht der Welt erblicken. Für ihre Familie ist Sarah eine wahre Inspiration: Sie überstand erst letztes Jahr eine Mastektomie, zeigte sich im Laufe ihrer Brustkrebserkrankung stets positiv. So bezeichnet sich Sarah nicht als "Leidende", sondern als "Kämpferin und große Überlebende".

Instagram / princesseugenie Sarah Ferguson mit ihrem Enkel Ernest

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

