Christian Jährig kann seinen DSDS-Sieg gar nicht realisieren

Am vergangenen Samstag gelang Christian Jährig, wovon tausende Sänger träumen: Er sicherte sich den Sieg bei DSDS und die üppige Siegprämie von 100.000 Euro. Ganze 75 Prozent der eingegangenen Anrufe stimmten für Christian. Nun enthüllte er gegenüber der RTL-Sendung "Punkt 7", wie es ihm seit dem lebensverändernden Moment ergangen ist: "Das ist für mich noch ein Traum. [...] Den Sieg habe ich noch gar nicht richtig wahrgenommen."

Sobald Christian sich das Video der Sieger-Verkündung ansehe, bekomme er Gänsehaut. Nach der Entscheidung sei er sogar für einen kurzen Augenblick zusammengebrochen: "Meine Beine waren einfach nur noch Pudding. Ich musste einfach zusammenbrechen – es ging nicht mehr." Der begnadete Musiker betonte außerdem, dass er ganz und gar nicht mit dem Sieg gerechnet habe, aber nun voller Vorfreude in die Zukunft blicke: "Ich glaube, da kommt eine tolle Zeit auf mich zu."

Im Laufe der Finalshow performte der 30-Jährige unter anderem den Titanic-Klassiker "My Heart Will Go On" von Céline Dion (56), womit er bereits die Herzen der Jury und Zuschauer vor Ort eroberte. Nachdem er in der nächsten Runde noch seine selbst produzierte Ballade "Auf eigenen Beinen" zum Besten gegeben hatte, stand der Sieger laut Jury-Chef und Poptitan Dieter Bohlen (70) schon fest: "Damit hast du den Sack zugemacht. Du bist ein Wunder. Das war meines Erachtens der beste Song – herzlichen Glückwunsch!"

RTL / Stefan Gregorowius Christian Jährig, Gewinner der diesjährigen DSDS-Staffel

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

