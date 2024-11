Das rät Jurorin Loredana dem DSDS-Gewinner Christian Jährig

Christian Jährig, frisch gekürt als Deutschlands neuer Superstar, sorgte mit seinen Live-Auftritten bei Zuschauern und Jurymitgliedern gleichermaßen für Begeisterung. Im großen Finale der beliebten Castingshow Deutschland sucht den Superstar hat er unter anderem mit einer fesselnden Interpretation von Céline Dions (56) "My Heart Will Go On" alle in seinen Bann gezogen. Auch Jurorin Loredana Zefi (29), ihres Zeichens erfolgreiche Rapperin, zeigte sich tief beeindruckt von Christians Leistung. Sie lobte ihn jetzt in einem Interview mit RTL überschwänglich: "Er hat es voll verdient, er war der Beste!"

Loredana, die selbst eine bemerkenswerte Karriere hingelegt hat, weiß, wie hart der Weg nach oben sein kann, und freut sich für den strahlenden Gewinner, der mit dem Titel "Superstar" in der Tasche jetzt am Anfang seiner musikalischen Laufbahn steht. Im Gespräch mit RTL betonte sie, dass sie Christians "krassen Wiedererkennungswert" als Schlüssel für seinen durchschlagenden Erfolg sehe. "Das ist, was einen Künstler am meisten ausmacht", so Loredana. Die emotionale Reaktion des Kandidaten bei der Verkündung seines Sieges berührte das Publikum tief und brachte seine Authentizität zum Ausdruck – eine Qualität, die Loredana als grundlegend für den Erfolg im Musikbusiness beschreibt. Sie habe ihm und den anderen Kandidaten geraten, auf ihrem weiteren Weg im Musikbusiness genau diese Authentizität nicht zu verlieren: "Wenn euch was nicht passt, dann müsst ihr auf den Tisch hauen und sagen: 'Das passt mir nicht, weil das bin ich nicht!' Er [Christian] muss er selber bleiben, authentisch bleiben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig."

Die deutschsprachige Rapperin mit kosovarischer Staatsangehörigkeit kennt das Business: 2018 feierte sie mit ihrer ersten Single "Sonnenbrille" einen goldenen Einstieg in die Musikbranche. Mittlerweile zählen auch Hits wie "Bonnie & Clyde", "Kein Plan" und "Genick" zu ihren Erfolgen, darunter insgesamt vier Nummer-eins-Hits und zahlreiche Auszeichnungen.

RTL / Stefan Gregorowius Christian Jährig, Gewinner der diesjährigen DSDS-Staffel

Getty Images Dieter Bohlen und Loredana beim DSDS-Finale 2024

