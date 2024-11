Das waren die schönsten Looks der diesjährigen MTV EMAs

Gestern Abend standen die diesjährigen MTV EMAs auf dem Programm. Und zu diesem Anlass warfen sich die Stars mal wieder ordentlich in Schale. So schlüpfte beispielsweise Maya Jama (30) in das kleine Schwarze. Das Kleid der Moderatorin war an sich recht schlicht. Mit großen goldenen Sicherheitsnadeln sowie einem tiefen Ausschnitt und Beinschlitz verlieh es Maya aber einen Hauch Sexiness. Auch Shawn Mendes (26) setzte auf Schwarz. Der Sänger strahlte in einem Smoking, der mit einer roten Blume besetzt war. Darunter trug er ein aufgeknöpftes weißes Hemd.

Die Sängerin Tyla lief ebenfalls über den roten Teppich der EMAs. Sie posierte selbstsicher in einem blau-schwarzen Kleid im Zebramuster. Eyecatcher war der flauschige Saum, mit dem das Dress unten versehen war. Ihre Haare trug sie dazu hochgesteckt, und sie rundete ihren Look mit einem silbernen Choker sowie großen Creolen ab. Aaron Taylor-Johnson (34) wählte für die Preisverleihung ein eher schlichtes Outfit. Der Schauspieler präsentierte sich in einem weinroten Anzug und seinem strahlendsten Lächeln – mehr brauchte es bei dem Frauenschwarm aber auch nicht.

Hingucker des Abends dürfte aber Rita Ora (33) gewesen sein. Die Musikerin war die Gastgeberin und legte deshalb gleich mehrmals einen Kleiderwechsel hin. Auf dem Red Carpet begeisterte sie in einer extravaganten Robe, die komplett mit Kunsthaar besetzt war. Während der Awardshow schlüpfte sie zudem in ein schwarzes Blazerkostüm sowie ein schwarzes Bandeau-Top samt einem üppig ausgestellten Rock. Außerdem glänzte die Fashionista in einem transparenten Ganzkörperanzug, der mit großen Glitzersteinen besetzt war. Den Funkel-Look toppte sie mit einer langen Schleppe, die sogar eine Kapuze hatte, sowie silbernen XXL-Plateau-Stiefeln.

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV EMAs, November 2024

Getty Images Tyla bei den MTV EMAs, November 2024

Getty Images Rita Ora bei den EMAs im Novemer 2024

