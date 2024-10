Rita Ora schimmert in gold-silbernem Outfit auf der Bühne

Vergangenen Dienstag begeisterte Rita Ora (33) mit ihrem Bühnenoutfit bei einem Auftritt im Toyosu Pit in Tokio. Die Sängerin strahlte in verschieden kombinierten Versionen eines gold-silber schimmernden Kostüms. Auf einem ihrer Instagram-Bilder trägt sie ein knappes Top aus einem paillettenähnlichen Stoff mit dem passenden Rock. Dazu kombinierte sie hautfarbene Netzstrümpfe und eine schimmernde Kapuze. Für das zweite Outfit trug sie schwarze Lederstiefel mit einem goldenen One-Shoulder-Oberteil. Das Ganze wurde durch ihr graues Augen-Make-up abgerundet.

Unter ihrem Instagram-Post schreibt Rita: "Tokio!!! Das war das nächste Level, so viele von euch zu hören, die bei diesen Songs mitsingen, bedeutet mir alles." Nicht nur die Sängerin scheint von ihrem Auftritt begeistert gewesen zu sein, auch ihre Fans zeigen ihre Freude in den Kommentaren. "Ich hoffe, du kommst nächstes Jahr nach Asien! Ich liebe dich, Rita! Mein Lieblingsidol auf der Welt!", freute sich ein Nutzer in den Kommentaren. Auch ihr Outfit erlangte viele Komplimente: "Du siehst wundervoll aus, Rita!" oder "Ikonisches Outfit, ikonische Nacht."

Neben dem erfolgreichen Auftritt in Tokio soll sich die Sängerin in Gesprächen für die Moderation der MTV Europe Music Awards befinden. "Rita könnte nicht aufgeregter sein. Sie hat im Moment viel um die Ohren, aber ihre erste Liebe wird immer die Musik sein. Als sie gefragt wurde, ob sie die Zeremonie moderieren möchte, hat sie die Chance sofort ergriffen", verrät ein Insider gegenüber The Sun. Rita moderierte die Awards bereits 2017, dieses Jahr werden sie am 10. November in der Co-op Live Arena in Manchester stattfinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora bei den Emmy Awards 2024

Anzeige Anzeige

Eric Kowalsky / MEGA Rita Ora, Sängerin

Anzeige Anzeige