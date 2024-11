Diagnose nach Promi BB: So geht es Elena Miras im Moment

Elena Miras' (32) Teilnahme bei Promi Big Brother endete abrupt. Nach einem Notarzteinsatz musste der Realitystar den Container vorzeitig verlassen. Eine ganze Weile blieben ihre Fans im Ungewissen. Vor wenigen Tagen klärte Elena dann auf, dass sie an rheumatoider Arthritis leidet. Nun möchte ihre Community natürlich wissen, wie ihr aktueller Gesundheitszustand ist. Diese Frage beantwortet sie ganz offen in ihrer Instagram-Story. "Mittlerweile geht es mir besser. Alles hat zwei Wochen vor dem Einzug ins Big-Brother-Haus begonnen, daher ist alles noch ziemlich neu für mich", erklärt die alleinerziehende Mama und fügt hinzu: "Ich habe immer wieder Schmerzen im Brustbereich, aber insgesamt komme ich gut damit zurecht. Seit der Behandlung hat sich das Ganze zudem verbessert."

Bereits vor ein paar Tagen gab sie in ihrem ersten Gesundheits-Update ihren Fans Einblick in ihren Behandlungsplan: "Ich bekomme aktuell jede Woche eine Spritze dagegen." Das helfe gegen die Schwellungen ihrer Hände, die Schmerzen an ihrem Brustbein seien teilweise aber noch sehr stark. Eine immer gleichbleibende Medikation sei das aber nicht – aktuell werde die Dosis jede Woche hochgeschraubt. "Bis man einen bestimmten Grad erreicht hat, wo man dann nur noch abwarten kann. Dann wird es wieder abgesetzt, um zu gucken, wie der Körper reagiert und ob es besser ist", schilderte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin.

Nicht nur körperlich, auch emotional war für Elena die Zeit bei "Promi Big Brother" eine Zerreißprobe. Trotzdem habe sie fest vorgehabt, bis zum Schluss durchzuziehen und allen zu beweisen, wie stark sie ist. Letztendlich musste sie aber ihre Gesundheit über ihren Stolz stellen. "Meine Krankheit hat es mir schwer gemacht, die Herausforderungen der Show zu meistern. [...] Irgendwann setzte mein Körper ein klares Stopp-Zeichen", betonte sie in einem langen Statement auf Social-Media.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Oktober 2024

Sat. 1 Elena Miras, Reality-TV-Star

