Lehrer verraten: Prinzessin Kate war als Teenager schüchtern

Prinzessin Kate (42), die heute als starke und selbstbewusste Frau an der Seite von Prinz William (42) bekannt ist, zeigte diese Facetten nicht immer. Als Teenager war sie ein normales und eher zurückhaltendes Mädchen, das auf das Marlborough College wechselte, nachdem sie zuvor an einer anderen Schule gemobbt worden war. Ehemalige Mitschüler und Lehrer erinnerten sich gegenüber Dail Mail, dass Kate beim Schulwechsel "dünn und blass" erschien. Trotz dieser schwierigen Umstände entwickelte sie sich dennoch schnell zu einer der beliebtesten Schülerinnen, wobei ihre freundliche Art und ihre starke Lernmoral besonders hervortraten.

Neben ihrer Beliebtheit zeigte Kate schon früh Interesse an normalen Teenager-Aktivitäten. Sie liebte in ihrer Freizeit die Serie Friends und spielte gern die Dialoge der ikonischen Charaktere nach. Sie blieb bodenständig und mied jugendliche Sünden, die für andere Teenager typisch waren. Kate war sowohl akademisch als auch sportlich erfolgreich, war Co-Kapitänin des Tennisteams und eine herausragende Hockeyspielerin. Eine ehemalige Hauslehrerin beschrieb sie als schüchtern, rechtschaffen und fleißig.

Diese Zeit prägte Kate maßgeblich und legte den Grundstein für ihre spätere, öffentlich stark auftretende Persönlichkeit. Sie wurde sogar im Jahrbuch als "Person, die am wahrscheinlichsten von allen gemocht wird" bezeichnet. Der Rabbiner ihrer Hauslehrerin, Joan Gall, wies darauf hin, dass sie manchmal Hautausschläge aufgrund von Stress hatte, was ihrem Engagement jedoch keinen Abbruch tat. Nach ihrer Schulzeit bereitete sich Kate auf ihr Studium an der St Andrews University vor, wo sie letztlich Prinz William kennenlernte. Diese Begegnung half ihr, sich weiterzuentwickeln und zu der selbstsicheren und beliebten Persönlichkeiten heranzuwachsen, die sie heute ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate in Wimbledon im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2011

Anzeige Anzeige