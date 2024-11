Seit sieben Wochen: Yasin Mohamed genießt Leben ohne Alk

Yasin Mohamed (33) ist den Realityshow-Liebhabern vor allem als unterhaltender Party-TV-Casanova bekannt, der hin und wieder mal ein wenig zu tief ins Glas geschaut haben könnte. Doch mittlerweile dürfte sich das Image des Basketballers geändert haben – denn dem Alkohol hat er seit einiger Zeit weitestgehend abgeschworen. Seit sieben Wochen ist er nun "auf einem anderen Film", wie er im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast verrät. Fame Fighting 2024 bot den ersten roten Teppich, den er komplett nüchtern erlebte. "Es verändert sich viel, aber mir geht es sehr gut. Ich konzentriere mich wieder auf die richtigen Dinge im Leben – beim Basketball, Sport, die richtigen Freunde, das richtige Umfeld."

Wie Yasin zu verstehen gibt, fällt es ihm auch gar nicht so schwer, die Finger vom Alkohol zu lassen – mittlerweile. "Ich finde es ganz geil. Es macht Spaß", erklärt der "Love Island VIP"-Star, gibt jedoch ehrlicherweise zu: "Also am Anfang war es scheiße, die ersten zwei Wochen so. Da war ich schon immer bei jeder Situation, wo es scheiße war, da will ich immer trinken und so, aber jetzt ist es geil." Auch auf Veranstaltungen, bei denen die Verführung groß ist, kribbele es ihm nicht in den Fingern: "Ich habe ja ein Ziel vor Augen und mir geht es gerade echt gut und ich liebe es, nüchtern zu sein, deswegen... Alles geil."

Aktuell ist der Sonnyboy in der ersten Staffel von "Love Island VIP" zu sehen. Dort begibt sich Yasin auf die Suche nach seiner großen Liebe. Er muss sich allerdings auch seiner Vergangenheit stellen, die ihm mittels zahlreicher Ex-Freundinnen und Ex-Flirts weniger angenehm vor Augen geführt wird. In dem Format gibt es – anders als in den meisten Realityshows – jedoch nur wenig Alkohol. Seine negativen Gefühle und Probleme, die ihm da aufkommen, kann er also dieses Mal nicht mit Sekt und Partys bewältigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamend, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL II Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige