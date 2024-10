Kaum Alkohol: So hart war "Love Island VIP"-Dreh für Yasin

In wenigen Tagen startet die neue Staffel Love Island. In diesem Jahr handelt es sich um eine VIP-Variante – mit von der Partie ist auch Yasin Mohamed (33). Der Dreh war für den Partylöwen keine leichte Zeit, wie er im "Truth or Trash"-Podcast ausplaudert. Grund dafür sei jedoch nicht etwa die Fülle an Ex-Flirts gewesen, mit denen er die Villa teilen musste, sondern die Rationierung der Drinks! "Die haben zu mir gesagt: 'Da wird nicht gefeiert, da kriegst du abends ein Glas Sekt'", erinnert sich die Reality-TV-Bekanntheit. Eine echte Härteprobe, wie Yasin gesteht: Normalerweise bewältige er nämlich mit Alkohol und Partys seine negativen Gefühle. "Ihr könnt euch gut vorstellen, dass da emotional viel hochgekommen ist", deutet er an.

Doch was Yasin wie gewohnt mit einem verschmitzten Grinsen ausplaudert, stößt bei seinen Fans auf ernsthafte Bedenken. "Alkoholsucht heißt das, Yasin", kommentiert ein User. Ein weiterer Nutzer fragt sich: "Sorry, aber das ist echt eine Sucht! Wieso wird das nicht mal offen ausgesprochen?" Im Frühjahr deutete der Fernseh-Casanova bereits selbst im Interview mit Bild an, dass sein exzessiver Lifestyle so langsam an ihm nage und er sich eine Veränderung wünsche.

Yasin resümiert im Podcast: "In dieser Show musste ich mich wirklich allem stellen, was ich so über die letzten Jahre verbockt habe." Dabei haben es ihm die Ladies in der Villa bestimmt nicht leicht gemacht: Immerhin gehören zum Cast nicht nur seine Verflossenen Aurelia Lamprecht und Yeliz Koc (30), sondern auch seine Ex-Freundin Alicia Costa Pinhero. Mit der Influencerin war der Ex-Basketballspieler rund zehn Jahre lang zusammen – nach der Teilnahme an Temptation Island im Jahr 2021 ging das Paar jedoch getrennte Wege und Yasin hatte den Grundstein für seine Reality-Karriere gelegt.

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Ein Teil des Casts der ersten "Love Island VIP"-Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige