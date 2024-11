Danni Büchner klärt Fans über ihren Beziehungsstatus auf

Wie sieht es aktuell in Daniela Büchners (46) Liebesleben aus? Die Fans der Allstars-Dschungelcamp-Teilnehmerin sind sehr neugierig, was ihren Beziehungsstatus angeht. In ihrer Instagram-Story reagiert Danni nun auf die ständigen Fragen zu diesem Thema. Besonders ob etwas mit Comedian Nelson Mendes läuft, interessiert ihre Unterstützer brennend. "Nee, also jetzt mal ernsthaft. Weil ich mit jemanden Händchen halte, bin ich gleich mit ihm zusammen?", fragt die Influencerin ironisch. Sie und der Komiker seien lediglich gute Freunde. "Ich bin aktuell Single und das ist gut so!", stellt Dani außerdem klar.

Zwar teilt Daniela mit ihrer Community im Netz vieles, aber alles wolle sie dann auch nicht preisgeben. "Habe ja trotzdem ein Privatleben, was halt manchmal scheiße läuft, wie bei jedem anderen auch", erklärt die ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidatin ihren Fans weiter ganz offen und ehrlich. Sie sei grundsätzlich offen für die Liebe, momentan habe sie da aber keinen Kopf für. "Bei diesem Thema renne ich momentan schreiend weg...", gesteht die 46-Jährige abschließend.

2015 wirkte es eigentlich so, als hätte Danni in Jens Büchner (✝49) die Liebe ihres Lebens gefunden. Im November 2018 musste sie aber bereits Abschied von ihm nehmen – er starb an den Folgen von Lungenkrebs. An der Seite des Goodbye Deutschland-Darstellers wurde Danni bekannt. Für viele ist sie auch Jahre später noch immer Jens' Witwe. Das beschäftigt Danni, doch sie arbeitet hart dafür, dass man sie mit anderen Augen sieht. "Ich sorge dafür, dass es meiner Familie gut geht. Wenn man mich verfolgt, sieht man, ich arbeite. Ich versuche, das Beste rauszuholen", erklärte sie Ende Oktober gegenüber RTL.

RTL Danni Büchner im Allstars-Dschungelcamp

Action Press Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

