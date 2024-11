Endlich: Dann kommt Shirin Davids exklusive Netflix-Doku

Schon seit einiger Zeit ist eine Netflix-Doku über de Shirin David (29) im Gespräch. Nun macht die Rapperin es offiziell: Auf die neugierige Nachfrage eines Fans hin verkündet Shirin auf Instagram, dass es 2025 endlich so weit sein wird. In den letzten Monaten wurde sie von einem Kamerateam begleitet, das intime Eindrücke ihrer Tour und ihres Privatlebens eingefangen hat. Zudem ist bekannt, dass die Doku aus mehreren Teilen bestehen soll.

Schon im Frühjahr sprach Shirin über das große Projekt. Und nach dem, was die Musikerin ausplauderte, dürfen sich die Fans auf ganz besonders persönliche Aufnahmen ihres Idols freuen. "Es war eine neue Erfahrung, ein Team so nah an mich heranzulassen, auch an meine Familie", schilderte sie bei einem Event des Streaminganbieters Netflix. Bislang hatte die "Ich darf das"-Interpretin ihr Privatleben weitestgehend für sich behalten.

Das vergangene Jahr war für Shirin sehr besonderes: Im November 2023 startete ihre allererste Live-Tour und kurz darauf nahm sie mit Helene Fischer (40) eine Neuauflage ihres Hits "Atemlos durch die Nacht" auf, der die beiden Musikstars auf Platz eins der Charts katapultierte. Im Sommer 2024 feierte Shirin mit ihrem Song "Bauch Beine Po" den nächsten Megaerfolg und landete wieder auf dem ersten Platz. In diesem Monat zierte sie zudem das Cover der deutschen Forbes-Ausgabe und verriet gegenüber dem Magazin, sie habe mit ihrer Musik und ihren Geschäftsideen bereits mehr als 130 Millionen Euro umgesetzt.

Anzeige Anzeige

Action Press Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige

Action Press Shirin David bei der Vetements-Show in Paris 2024

Anzeige Anzeige