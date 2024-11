Etwa unglücklich? Charlotte Crosby teilt weinende Emojis

Charlotte Crosby (34) kann ihre zweite Schwangerschaft aktuell wohl nicht so genießen. Vergangenen Mittwoch teilte die Geordie Shore-Bekanntheit ein Statement bei Instagram, das sicher einige ihrer Fans aufhorchen ließ. Viele hielten den 11. November nämlich für einen sehr spirituellen Tag, den man genießen sollte, und offenbar wurde Charlotte von mehreren Seiten daran erinnert. "Alle reden darüber, dass heute der 11. November ist und wie magisch und spirituell er sein soll. Nun, so fühle ich mich nach all den Nachrichten, die ich an diesem besonderen Tag erhalten habe", schrieb die Britin. Darunter setzte sie gleich eine ganze Reihe weinender Emojis. Müssen Fans sich etwa Sorgen um die werdende Mutter machen?

Bisher machte Charlotte zumindest kein Geheimnis daraus, dass es ihr nicht gut geht. Auf Snapchat postete sie ein Video, in dem sie ihre Sorgen mit ihren Fans teilte. In dem Clip ist ihr deutlich anzusehen, dass sie geweint hat. "Ich weiß, es sollte mir gut gehen, aber es ist wirklich so hart", meinte sie unter Tränen, gab aber auch zu, dass sie aktuell sehr mit den Hormonen zu kämpfen habe. Und genau das scheint ihr wenig Spaß zu machen. Nur wenige Tage zuvor erklärte sie in einem Interview mit The Mirror, wie wenig Freude sie aktuell an ihrer Schwangerschaft habe: "Ich hasse es, schwanger zu sein, aber ich liebe es, Mutter zu sein."

Über das Baby freuen sich Charlotte und ihre kleine Familie aber sehr. Als sie im Netz verkündete, wieder schwanger zu sein, schrieb sie begeistert: "Ich bin in meiner Baby- und Business-Ära. Ich freue mich, verkünden zu können, dass Baby Nummer zwei im Januar 2025 erwartet wird. [...] Wir sind so aufgeregt, bald eine vierköpfige Familie zu sein!" Mit ihrem Partner Jake Ankers hat die 34-Jährige bereits ihre kleine Tochter Alba. Und mittlerweile ist auch bekannt, ob sie ein Schwesterchen oder ein Brüderchen bekommt. Zum Gender-Reveal gab es für das Paar einen Kuchen – und dessen Inneres war rosa! Es erwartet sie also ein weiteres Mädchen.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Oktober 2024

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter

