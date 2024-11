"Guter Grund": Sandy Meyer-Wölden reflektiert über Trennung

Vor wenigen Stunden bestätigte Sandy Meyer-Wölden (41), dass ihr kurzzeitiger Partner Alexander Müller sich von ihr getrennt hat. Nun meldet sich die Podcasterin auf Instagram zu Wort und versucht, das Liebes-Aus zu verarbeiten: "Am Ende ist es eigentlich nicht wichtig, wer sich von wem getrennt hat, denn Dinge passieren immer aus einem Grund, den man vielleicht im Moment noch nicht erkennen kann."

Weiter schreibt Sandy: "Ich darf mich selbst reflektieren, dem Schmerz Raum lassen und meine Themen anschauen, um aus all dem, was passiert ist, zu wachsen." Trotz des Rückschlags will sich die Ex von Oliver Pocher (46) nicht unterkriegen lassen: "Wie ich kürzlich schrieb: Liebe ist etwas, das man in sich findet und nicht in anderen. Dieser Prozess ist nicht immer einfach, doch ich nehme mir fest vor, solche Ereignisse als Chancen zu sehen."

Sandy und Alexander waren rund fünf Monate ein Paar. Sie lernten sich bei einer Veranstaltung für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung kennen, bei der es direkt zwischen dem Model und dem Unternehmer funkte. Denn nur kurze Zeit später bestätigte die 41-Jährige, dass sie wieder in festen Händen ist. Gemeinsam mit seinen Kindern machte das Paar sogar kürzlich Urlaub in Amerika.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller im Oktober 2024

Anzeige Anzeige