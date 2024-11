Jessica Simpsons Bekannter trifft Vorkehrungen für Scheidung

Es ist ein ständiges Hin und Her: Die Gerüchteküche um Jessica Simpson (44) und ihren Ehemann Eric Johnson (45) hört nicht auf zu brodeln. Seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass die beiden direkt auf eine Scheidung zusteuern. Die Schwester der Musikerin selbst hat gerade erst vehement verneint, dass an den Gerüchten irgendetwas dran ist. Jetzt berichten Informanten gegenüber TMZ allerdings, dass ein Bekannter von Jessica für sie ein Meeting mit einem Anwalt arrangieren wollte. Angeblich wurde dem Juristen gegenüber geschildert, dass Jessica äußerst unglücklich in ihrer Ehe ist. Bisher hat sie sich aber wohl noch nicht persönlich mit dem Anwalt in Kontakt gesetzt.

Die Fans der Sängerin malen bereits den Teufel an die Wand: Unter den jüngsten Social-Media-Beiträgen der "Irresistible"-Sängerin wünschen ihr viele ihrer Anhänger viel Glück und Kraft für ihre Zukunft. Laut ihnen ist die Trennung bereits seit Monaten absehbar. Dabei beziehen sie sich wahrscheinlich auf die kryptischen Texte unter Jessicas Beiträgen auf Instagram, die die Sängerin immer öfter postet. Erst vor wenigen Tagen schrieb sie über ihr baldiges Comeback: "Dieses Comeback ist persönlich, es ist eine Entschuldigung an mich selbst dafür, dass ich alles ertragen habe, was ich nicht verdient habe."

Schon im Oktober hat ein Informant gegenüber In Touch verraten, dass Jessica sehr wohl eine Trennung in Betracht zieht. "Es ist praktisch vorbei. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie die Scheidung einreicht", hieß es damals schon. Genau deswegen soll sie auch schon länger ihren Ehering nicht mehr tragen und sich nur noch sehr selten an der Seite ihres Noch-Ehemanns in der Öffentlichkeit zeigen. Zuletzt besuchten sie als Paar eine Kindergartenfeier ihrer Tochter Birdie – vor fast fünf Monaten.

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson, November 2014

Instagram / jessicasimpson Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Maxwell, Ace und Birdie Mae

