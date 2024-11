König Charles empfängt Bahrains König Hamad ganz herzlich

Am vergangenen Wochenende stand für die britischen Royals der Remembrance Day auf dem Programm. Am nächsten Tag ging es für König Charles III. (75) jedoch direkt zum nächsten Termin. Der Monarch empfing König Hamad bin Isa Al Khalifa von Bahrain auf Schloss Windsor mit einem Aufgebot des 1. Bataillons der Welsh Guards. Und dabei wurde deutlich: Die beiden Männer verstehen und schätzen sich offenbar sehr. Ihre Begrüßung fiel sehr zugewandt aus: Charles und sein Gast umarmten sich ganz herzlich – es gab sogar ein Küsschen links und rechts.

Und die Fotos, die die beiden während ihrer Begrüßung zeigen, lügen wohl nicht. Laut Berichten von Daily Mail mögen sich Charles und Hamad tatsächlich sehr gerne. So sollen sie in den vergangenen Jahren eine enge Bindung aufgebaut haben. Das Staatsoberhaupt von Bahrain genoss in Großbritannien seine Ausbildung und ist somit kein Unbekannter im Königshaus. Hamad ist der älteste Sohn des verstorbenen Emirs Isa bin Salman Al Khalifa und seiner Frau Hessa bin Salman Al Khalifa. Seit 2002 ist er König von Bahrain – der erste überhaupt. Zuvor regierten er und seine Vorgänger als Emir. Seine Familie herrscht bereits seit 1783 über den aus 33 Inseln bestehenden Staat.

Während Hamans Empfang fehlte an Charles' Seite allerdings seine Frau. Königin Camilla (77) leidet an einer Brustinfektion und kann deshalb aktuell keine Termine wahrnehmen. Normalerweise ist sie bekannt dafür, sich schnell wieder an der Seite ihres Mannes einzufinden. Dass die Königsgemahlin weiterhin fehlt, ist jedoch ein Zeichen dafür, dass es ihr offenbar immer noch schlecht geht. Laut Daily Mail soll Camilla in ihrem Zuhause in Wiltshire derzeit täglich von ihren Ärzten untersucht werden.

Getty Images König Hamad bin Isa Al Khalifa und König Charles III. im Schloss Windsor, November 2024

Getty Images Königin Camilla beim Royal Ascot 2024

