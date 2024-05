Neue Hinweise: Sind Tate McRae und The Kid Laroi ein Paar?

Die Indizien häufen sich! Seit geraumer Zeit machen Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen Tate McRae (20) und The Kid Laroi (20) die Runde. Jetzt schürt der australische Musiker die Gerüchte weiter an: In einem TikTok-Video trägt der "Stay"-Interpret ein Merch-T-Shirt von Tate. Auf dem schwarzen Fan-Oberteil ist die "Greedy"-Sängerin in Schwarz-weiß abgedruckt. Seine Kleiderwahl lässt der Rapper allerdings unkommentiert, er äußert sich also weiterhin nicht konkret zu den Liebesgerüchten.

Trotzdem bleibt das T-Shirt bei den Fans natürlich nicht unbemerkt. In der Kommentarspalte fragen sich zahlreiche User der Videoplattform, was es denn mit dem Outfit auf sich hat. "Ist das Tate auf deinem Shirt?!", "Das Tate-Shirt ist so ikonisch" oder auch "Ich liebe dein T-Shirt", schreiben beispielsweise drei Nutzer. Ein weiterer fügt hinzu: "Merch von Tate?!"

Die Gerüchte um Tate und The Kid Laroi machten erstmals Anfang des Jahres die Runde. Die beiden jungen Musiker wurden immer wieder gemeinsam gesichtet. Auf einem Social-Media-Schnappschuss soll die Sängerin zudem ein Hemd ihres angeblichen Flirts getragen haben. Im März erwischten Paparazzi die beiden dann sogar händchenhaltend in Beverly Hills. Bislang äußerte sich das angebliche Paar aber nicht zu den Spekulationen.

Anzeige Anzeige

Getty Images The Kid Laroi im April 2023 in Indio, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Tate McRae bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Tate und The Kid Laroi tatsächlich ein Paar sind? Ja, klar! Das ist doch offensichtlich. Nein, die beiden sind bestimmt nur gut befreundet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de