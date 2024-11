Mode-Duo: Rita Ora und ihre Mutter setzen Fashionstatement

Sängerin Rita Ora (33) und ihre Mutter Vera Sahatçiu sorgen für ordentlich Aufsehen! Nach dem Erfolg ihrer ersten Zusammenarbeit mit dem Fashion-Giganten Primark im September vergangenen Jahres bringt die "For You"-Interpretin nun eine festliche Kollektion heraus – die ideal in die kommende Saison passt. Dafür posierten die beiden Grazien gemeinsam in den schicken Stücken: Auf einem der Bilder, die The Sun vorliegen, strahlt Rita im klassischen Kleinen Schwarzen, während Vera ihre tolle Figur in einem weißen, figurbetonten Anzug zur Schau stellt. In einem Close-Up bezaubern Mutter und Tochter im ganz natürlichen Look und beweisen eindrucksvoll, dass wahre Schönheit keine Altersgrenze kennt.

Rita teilte die glamourösen Bilder auch auf ihrem Instagram-Account und versprühte mit ihrer Ankündigung festliche Vorfreude: "Startet in die Festtage mit meiner neuen Kollektion!" Die Modelinie, die ihrer Aussage nach von der Pariser Fashion Week und der Magie der Feiertage inspiriert ist, reicht von Alltagsstücken bis hin zu atemberaubenden Abendlooks. Es sei für alle Anlässe – "vom Dinner über Drinks bis hin zur wilden Partynacht" – bestens geeignet. Auch Vera zeigte sich hellauf begeistert und schrieb stolz auf ihrem Profil: "Ich freue mich riesig, diese Kollektion mit euch allen zu teilen."

Ihre besondere Mutter-Tochter-Dynamik stellten die beiden auch bei den diesjährigen MTV EMAs eindrucksvoll unter Beweis. Rita, die die Award-Show moderierte, hüllte sich auf dem roten Teppich in ein auffälliges beigefarbenes Korsagenkleid, das mit verrückten Kunsthaardetails verziert war. Als Kontrast zu ihrem außergewöhnlichen Outfit trug sie ihre Haare offen und entschied sich für ein natürliches Make-up. Auch Mama Vera sorgte an ihrer Seite für einen modischen Hingucker: Sie bewies ihr zeitloses Stilbewusstsein in einem eleganten schwarzen Anzug mit Krawatte, weißem Hemd und einer coolen Sonnenbrille.

Instagram / ritaora Rita Ora bei Konzert in Tokyo, Oktober 2024

ActionPress / Doug Peters / PA Photos Rita Ora und Vera Sahatçiu bei den EMAs im November 2024

