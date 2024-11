Motsi Mabuses Schwester Oti geht ins britische Dschungelcamp

Überraschende Neuigkeiten für alle "Let's Dance"-Fans: Die Tänzerin Oti Mabuse (34) zieht ins britische Dschungelcamp ein. Nur sechs Tage vor Showstart hat der Sender ITV bekannt gegeben, dass Oti gemeinsam mit Coleen Rooney (38), der Ehefrau des ehemaligen Fußballstars Wayne Rooney (39), ab dem 17. November in der neuen Staffel von "I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!" zu sehen sein wird.

Oti, die Schwester der "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (43), ist den deutschen Zuschauern bestens bekannt. Sie nahm selbst zweimal an der beliebten Tanzshow teil und erreichte 2015 mit dem "DSDS"-Star Daniel Küblböck (✝33) den sechsten Platz. International erlangte sie durch ihre Auftritte bei "Strictly Come Dancing" und als Jurorin bei "Dancing on Ice" große Bekanntheit. In der vergangenen Woche äußerte sich Oti gegenüber dem Sender ITV zu ihren Erwartungen: "Es wird 100 Mal härter sein als bei meiner Arbeit als Jurorin." Dabei sei die 34-Jährige durchaus bereit für das Abenteuer, suche sogar nach einem Kontrast zu ihrem Alltag als frischgebackene Mutter. "Ich möchte wieder die abenteuerlustige Oti werden", sagte sie. Besonders vor Schlangen habe sie aber großen Respekt und gab zu: "Wir werden eine ganze Menge Tränen von mir sehen."

Die Sendung "I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!" wird wie die deutsche Version in Australien gedreht. Die restlichen Teilnehmer des britischen Dschungelcamps dürften den deutschen Fans jedoch nicht allzu bekannt sein. Neben Popsängerin Tulisa Contostavlos, "Coronation Street"-Schauspieler Alan Halsall sowie Radio–DJ und Moderator Melvin O'Doom werden der ehemalige Boxer Barry McGuigan, Radio-DJ Dean McCullough sowie die "Loose Women"-Moderatorinnen Jane Moore (62) und GK Barry sowie Danny Jones, Leadsänger der Band McFly, im TV zu sehen sein.

Instagram / otimabuse Profitänzerin Oti Mabuse mit ihrer Tochter

Instagram / motsimabuse Phemelo Mabuse, Motsi Mabuse und Oti Mabuse

