Schalk im Nacken: So sehr ähnelt Louetta Opa Bruce Willis

2023 machte Rumer Willis (36) ihren Vater Bruce Willis (69) zum ersten Mal zum Opa, als ihre kleine Tochter Louetta geboren wurde. Und offenbar bekam das kleine Mädchen so einiges von ihrem Großvater mit. "Es ist dieser Charme und dieses Charisma und dieser Schalk, der meinen Vater ausmacht. Und ich liebe es, dass sie das hat", freut Rumer sich jetzt in einem Interview mit People. Ihr Töchterchen habe immer ein Glitzern in den Augen, was sie für die Schauspielerin zu etwas ganz Besonderem mache: "Sie hat buchstäblich dieses kleine Funkeln, dieses gewisse Etwas, das man nirgendwo anders sehen kann." Sie sei sich auch sicher, dass Bruce genau wisse, dass seine Enkelin vom gleichen Schlag sei, wie er.

Bruce lebt seit einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil bei ihm nach einer Sprachstörung, auch genannt Aphasie, eine Fronttemporale Demenz festgestellt wurde. Als Opa blühe der Action-Held aber richtig auf, verriet Rumer, als sie im Mai in der Show "Today" zu Gast war. "Er ist so gut. Ich habe ihn kurz vor meiner Reise nach New York gesehen – und Lou beginnt gerade ein wenig, zu laufen. Es war so süß, wie sie zu ihm gelaufen ist", schwärmte die 35-Jährige. Aber nicht nur ihren Opa scheint die kleine Louetta fest in der Hand zu haben. Auch Freunde und Familie sind große Fans. Immer wenn Rumer bei ihrer Familie zu Besuch sei, riefen die Leute sie an, nur um ein wenig Zeit mit ihrer Tochter verbringen zu können.

Louetta ist bisher Bruce' einziges Enkelkind, aber immerhin hat der Schauspieler drei erwachsene Töchter – möglicherweise wird das Mädchen nicht der letzte Nachwuchs in der Familie bleiben. Mit seinen beiden jüngeren Kindern wird der 69-Jährige bis dahin aber sicher alle Hände voll zu tun haben. Mit seiner zweiten Frau Emma Heming (46) wurde er nämlich noch zweimal Vater von Töchtern: Seine Mädchen Evelyn und Mabel sind mittlerweile zehn und zwölf Jahre alt. Rumer sowie ihre Schwestern Tallulah (30) und Scout (33) stammen aus der Ehe mit Demi Moore (61). Das Verhältnis des Ex-Paares soll heute besser als je zuvor sein – zusammen bildet der Willis-Clan eine offenbar perfekte Patchwork-Familie.

Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit seiner Tochter Rumer

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und seine Familie

