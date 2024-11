Schwangere Romina Palm verrät Details zum Frauenarzttermin

Romina Palm (25) und Christian Wolf erwarten derzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auf Instagram gibt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin seither regelmäßige Updates zu ihrer Schwangerschaft. Ihre Fans lässt die Influencerin nun an ihrem ersten Frauenarzttermin in Kapstadt teilhaben. "Ich habe heute tatsächlich meinen allerersten Bauchultraschall bekommen – der war sonst nämlich immer vaginal. Man konnte das Kleine richtig gut erkennen, das war so aktiv heute", erklärt Romina aufgeregt in dem Video.

Die 25-Jährige verrät dabei auch, was ihr absolutes Highlight bei dem Termin war. "Die Ärztin meinte, es sieht alles supergesund aus. Ich könnte mir diese [Ultraschallbilder] die ganze Zeit angucken", schwärmt Romina. Zudem gibt sie in dem kurzen Clip erste Tendenzen zum Babygeschlecht preis: "Beim letzten Besuch haben wir eine Tendenz zum Geschlecht bekommen und heute sah das Ganze anders aus. Die Ärztin war sich aber auch nicht zu 100 Prozent sicher." Das endgültige Geschlecht ihres Babys erfahren Romina und Christian dann in ein bis zwei Wochen.

Seit Ende des vergangenen Jahres gehen Romina und Christian gemeinsam durchs Leben. Zuvor war der Fitness-Unternehmer in einer langjährigen Beziehung mit Antonia Elena, mit der er ein Söhnchen namens Noah hat. Die frohe Botschaft über die Schwangerschaft machte das Paar am Sonntag im Netz öffentlich. "Ihr habt wahrscheinlich viele Fragen, genau wie wir. Denn als wir vor wenigen Wochen erfahren haben, dass Romina ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden ist, waren wir erst überwältigt. Und vor allem sind wir seitdem voller Freude über dieses kleine Wunder", schrieb Romina zu Schnappschüssen ihres wachsenden Babybauchs.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Social-Media-Stars

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, November 2024

