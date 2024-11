Nach DSDS-Aus: Pietro Lombardi kündigt seine letzte Tour an

Pietro Lombardis (32) Fans müssen jetzt ganz stark sein. Der Sänger musste sich erst vor wenigen Tagen von seinem Juryposten bei DSDS verabschieden. Nun erklärt er bei Instagram, dass seine kommende Tour erst einmal die letzte sein wird. "Ihr habt gefragt, [ob] die Tour im Februar stattfindet und ja, sie findet statt. Aber es wird die letzte Pietro-Lombardi-Tour sein, für die nächsten Jahre", erzählt der "Phänomenal"-Interpret. Vereinzelt wolle er noch Konzerte spielen, aber eben nicht mehr als Tournee. Seine letzte Runde durch Deutschland wolle er noch einmal groß feiern: "Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr wirklich alle dabei seid und das noch mal feiert."

Auch einen großen Dank an seine Fans im DSDS-Studio richtet Pietro aus. Denn in der letzten Sendung der Castingshow wurde er mit besonders viel Liebe überschüttet. Nachdem bereits festgestanden hatte, dass der dreifache Vater in der kommenden Staffel nicht mehr am Jury-Tisch sitzen wird, stimmten die Zuschauer plötzlich zwischendrin einen Fangesang an. Sie sangen: "Ohne Pietro kein DSDS!" "Wirklich: Danke von ganzem Herzen. Das DSDS-Finale gestern war unglaublich", meint dieser nun sichtlich ergriffen. Die Entscheidung, ob er bleiben kann oder nicht, liegt aber in der Hand der Produktion.

Dass Pietro "Deutschland sucht den Superstar" verlassen muss, wurde schon vor dem großen Finale spekuliert. Der Musiker zeigte sich ahnungslos. Nachdem der neue Superstar mit Christian Jährig gefunden wurde, verabschiedete er sich dann aber von seinem Publikum. "Danke für eine tolle Reise, DSDS. […] Ich hab das mit Herzblut gemacht, ich war immer loyal und deswegen ist es meine Pflicht und das mache ich auch aus dem Herzen, Danke zu sagen", schrieb er im Netz. Laut Gerüchten soll er kommendes Jahr von Rapper Bushido (46) ersetzt werden.

ActionPress Pietro Lombardi, Musiker

ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Finale 2023

