Verdächtiger im Taylor-Swift-Tour-Anschlag bleibt in U-Haft

Die Eras-Tour ist Taylor Swifts (34) größter Erfolg. Sie war bereits auf fast allen Kontinenten mit ihrer Show unterwegs und begeisterte Millionen ihrer Fans. Allerdings lieferte die Tournee auch Grund zur Sorge: Ihre Konzerte in Wien mussten kurzfristig abgesagt werden, da angeblich ein Terror-Anschlag ausgeübt werden sollte. Der Hauptverdächtige wurde kurz darauf festgenommen. Wie APA berichtet, sitzt dieser seitdem in Untersuchungshaft – und wird dort auch noch eine Weile bleiben. Das Gericht gehe immer noch von Tatbegehungsgefahr aus und habe die U-Haft um zwei Monate verlängert. Es wird gegen einen 19-Jährigen wegen terroristischer Vereinigung, krimineller Organisation und Vergehen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Der Vorfall sorgte in Taylors Fangemeinde für große Aufregung. Viele Fans sorgten sich um ihre Sicherheit, andere waren enttäuscht und schockiert. Taylor selbst äußerte sich erst zwei Wochen nach dem Ereignis dazu. Auf Instagram schrieb sie: "Der Grund für die Absagen erfüllte mich mit einem neuen Gefühl der Angst und einem enormen Maß an Schuldgefühlen, weil so viele Menschen geplant hatten, zu diesen Shows zu kommen. Aber ich war den Behörden auch sehr dankbar, denn dank ihnen trauerten wir um Konzerte und nicht um Menschenleben." Sie erklärte außerdem, dass sie sich absichtlich nicht sofort zu dem mutmaßlichen Terror-Anschlag geäußert hatte. Sie befürchtete, mit einer zu eiligen Reaktion die vermeintlichen Täter zu provozieren.

Seit März des vergangenen Jahres steht Taylor für die Eras-Tour auf der Bühne – und sie wird noch bis Anfang Dezember performen. Danach will sie angeblich erst einmal eine Pause einlegen, wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät: "Sie freut sich darauf, eine Pause zu machen und sich zu entspannen. Sie ist erschöpft." Obwohl die Swifties ihrem Idol die Ruhepause gönnen, wissen sie auch, dass Taylor immer fünf Schritte vorausdenkt. Das bestätigt auch der Informant und teasert an, dass die Musikerin ein Modeprojekt in Planung haben und sogar über die Veröffentlichung eines eigenen Buches nachdenken soll. Fest steht allerdings noch nichts. "Sie versucht sicherzustellen, dass sie zuerst Freizeit hat und hat noch keine endgültigen Entscheidungen über irgendetwas getroffen", meint die Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift in Sydney, November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige Anzeige