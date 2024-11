Bestätigt: Es wird ein "Let's Dance"-Weihnachtsspecial geben

Es gibt großartige Neuigkeiten für alle Fans von Let's Dance: Auch in diesem Jahr wird es ein großes Weihnachtsspecial der beliebten Tanzshow geben, wie RTL nun offiziell verkündet. Dabei werden sechs bisher nicht näher benannte Prominente und ihre Profitänzer in der Sendung gegeneinander antreten. Der Ausstrahlungstermin des Live-Formats ist passenderweise kurz vor Weihnachten: Die festliche Tanz-Challenge wird am 20. Dezember um 20:15 Uhr auf RTL stattfinden.

Des Weiteren ist bereits bekannt, dass es jeweils zwei Tänze geben soll, die thematisch abgestimmt zu beliebten Weihnachtsliedern performt werden. Natürlich dürfen auch in dieser Variante die Moderatoren Victoria Swarovski (31) und Daniel Hartwich (46) nicht fehlen. Für die Bewertung der Auftritte ist auch in dem Special die altbekannte Jury – bestehend aus Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) – verantwortlich. Wer in diesem Jahr Anna Ermakova (24) als "Christmas Dancing Star" ablöst, entscheidet neben der Jury auch das Publikum mit einem Live-Zuschauervoting.

In den vergangenen Jahren gab es nicht nur auf dem berühmten Tanzparkett große Emotionen, sondern auch im Privatleben der Teilnehmer. So gingen manche Kandidaten aus der Sendung nicht nur mit heißen Tanzmoves heraus, sondern auch mit einer neuen Liebe. Zu den Glücklichen gehört Rebecca Mir (32), die mit Profitänzer Massimo Sinató (43) im Jahr 2012 ihren Partner fürs Leben fand. Schon wenige Wochen nach dem Ende der Show machten die Turteltauben ihre Beziehung offiziell. Seitdem heiratete das Traumpaar und bekam 2021 einen gemeinsamen Sohn.

RTL / Stefan Gregorowius Anna Ermakova und Valentin Lusin beim "Let's Dance"-Weihnachtsspecial

RTL / Stefan Gregorowius Rebecca Mir und Massimo Sinató beim "Let's Dance"-Weihnachtsspecial

