Der letzte Ferrari von Michael Schumacher wird versteigert

Die letzte "Rote Göttin" von Michael Schumacher (55) wird versteigert. Bis zum 19. November haben Fans die einmalige Gelegenheit, auf den letzten Ferrari des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters zu bieten. Das Auktionshaus RM Sotheby's präsentiert den legendären Ferrari 248 F1, mit dem der frühere Rennfahrer in seiner letzten Saison 2006 für die Scuderia um den WM-Titel kämpfte. Mit diesem außergewöhnlichen Rennwagen errang Michael fünf Grand-Prix-Siege, darunter seinen letzten Triumph auf dem Hockenheimring.

Der Ferrari 248 F1 mit der Chassisnummer 254 ist weit mehr als nur ein Rennwagen – er ist ein Stück Motorsportgeschichte. Mit diesem Fahrzeug brach Michael den Poleposition-Rekord seines Idols Ayrton Senna und schrieb damit ein weiteres Kapitel in seiner beeindruckenden Karriere. Obwohl es in der Saison 2006 nicht zum achten WM-Titel reichte und Michael sich im Duell mit Fernando Alonso (43) geschlagen geben musste, bleibt dieser Ferrari ein Symbol für seinen unermüdlichen Ehrgeiz und sein außergewöhnliches Talent. Experten erwarten, dass der Verkaufspreis in die Millionen gehen wird, zumal ein anderer Schumacher-Ferrari aus dem Jahr 2003 zuletzt für über 15 Millionen Euro den Besitzer wechselte.

Michael, der als einer der erfolgreichsten Rennfahrer aller Zeiten gilt, hat mit seiner Leidenschaft für den Motorsport nicht nur Fans begeistert, sondern auch seine Familie inspiriert. Sohnemann Mick Schumacher (25) ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und verfolgt eine eigene Karriere in der Formel 1. Die Versteigerung des legendären Ferraris erlaubt es Fans und Sammlern, ein Stück dieser außergewöhnlichen Geschichte zu erwerben. Für den einen oder anderen bedeutet dieser Wagen nicht nur eine Investition, sondern eine Hommage an Michaels Vermächtnis und seinen prägenden Einfluss für die Welt des Motorsports.

Getty Images Michael Schumacher, ehemaliger Rennfahrer

Getty Images Mick Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher

