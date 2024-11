Details zum Weihnachtskonzert mit Prinzessin Kate gelüftet

Prinzessin Kate (42) wird am 6. Dezember ihr jährliches Weihnachtskonzert im Westminster Abbey veranstalten. Das hat der Kensington Palast nun offiziell bestätigt. Zu der Feierlichkeit werden rund 1.600 Personen vor Ort für ihren außergewöhnlichen Einsatz gegenüber Mitmenschen geehrt. Ein Sprecher des Palastes gab am Dienstag laut The Sun erste Details zum Event preis: "In diesem Jahr wollte Ihre Königliche Hoheit die vielen Menschen feiern, die Menschen in Not unterstützen - Menschen, die inspiriert, beraten, getröstet und vor allem gezeigt haben, dass Liebe das größte Geschenk ist, das wir erhalten können."

Der Sprecher meinte zudem: "Der diesjährige Gottesdienst bietet einen Moment, um über die Bedeutung von Liebe und Empathie nachzudenken und darüber, wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens." Laut ihm werde der Gottesdienst auch ein Licht auf Menschen werfen, "die Liebe, Freundlichkeit und Empathie" gegenüber ihren Mitmenschen gezeigt haben. Kate wird voraussichtlich zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (42) sowie weiteren hochrangigen royalen Persönlichkeiten dabei sein. Die Veranstaltung wird im Vereinigten Königreich an Heiligabend ausgestrahlt.

Das Event ist umso ergreifender und bedeutend, da sowohl bei der 42-Jährigen als auch bei König Charles (75) in diesem Jahr Krebs diagnostiziert wurde. Mittlerweile habe Kate ihre Chemotherapie aber abgeschlossen und fühle sich immer mehr dazu in der Lage zu ihren royalen Aufgaben zurückzukehren. Wie The Mirror berichtete, fand aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung bereits Ende September ein Treffen auf Schloss Windsor statt, bei welchem ihre Termine für die Weihnachtszeit geplant wurden – unter anderem das traditionelle Weihnachtskonzert.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate und ihre Kids George, Charlotte und Louis

Getty Images Prinzessin Kate, Mitglied des britischen Königshauses

