Prinzessin Kate wird am royalen Weihnachtskonzert teilnehmen

Prinzessin Kate (42) wendet sich nach Abschluss ihrer Chemotherapie allmählich wieder ihren royalen Aufgaben zu. Wie The Mirror berichtete, fand laut dem Court Circular, dem offiziellen Protokoll zur Auflistung der royalen Verpflichtungen, am 24. September ein Treffen auf Schloss Windsor statt. Dabei ging es darum, Kates Termine für die kommende Weihnachtszeit zu planen. Während der Zusammenkunft soll beschlossen worden sein, dass die Ehefrau von Prinz William (42) auch in diesem Jahr an dem jährlich stattfindenden "Together At Christmas"-Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey teilnehmen wird. Somit wird Kate zum vierten Mal in Folge an dem traditionellen Event mitwirken.

Das Weihnachtskonzert ist Kates erster offizieller Programmpunkt seit der Wiederaufnahme ihrer königlichen Verpflichtungen. Wie The Telegraph berichtete, nahm die Britin allerdings schon in der vergangenen Woche ihren ersten Termin wahr, bei dem es um ihr Projekt zur Förderung von Kindern ging. "Die Prinzessin von Wales, Schirmherrin der königlichen Stiftung des Prinzen und der Prinzessin von Wales, hielt auf Schloss Windsor am Nachmittag ein Treffen zum Thema frühe Kindheit ab", hieß es laut der Zeitung in dem Court-Circular-Eintrag.

Nachdem Kate ihre Krebsdiagnose im März publik gemacht hatte, gab sie Anfang September ein Gesundheitsupdate in einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram. Die vergangenen Monate seien für sie, William und ihre drei Kinder alles andere als leicht gewesen. "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", berichtete die 42-Jährige ganz zur Freude ihrer Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Anzeige Anzeige