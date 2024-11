Fans finden Dieter Bohlens DSDS-Finalperformance "peinlich"

Seit 22 Jahren erzählt Dieter Bohlen (70) Kandidaten bei DSDS, welche Qualitäten ein echter Superstar mitbringen muss. Ob seine Ratschläge nach dem heutigen Auftritt bei der Final-Show noch so viele beherzigen werden, ist aber fraglich. Seine Performance zu seinem Modern Talking-Hit aus den 80er-Jahren "Cheri Cheri Lady" kommt bei den Zuschauern nämlich gar nicht gut an. "Oh Mann, lange nicht so eine peinliche Performance gesehen. So etwas passiert, wenn man nicht weiß, wann man aufhören muss", ist nur ein zerreißender Kommentar von vielen auf X.

Die Bühne voller Background-Tänzerinnen und mittendrin der 70-Jährige, bekleidet mit einer wild bedruckten Lederjacke. Mit einem breiten Grinsen tänzelt er ein wenig unbeholfen auf der Bühne herum und scheint sich dabei nicht einmal Mühe zu geben, zu überspielen, dass er offensichtlich nicht selber singt. "110 Prozent Playback, mehr geht nicht, Dieter, top", scherzt ein User, während ein anderer zynisch anmerkt: "Ich möchte an dieser Stelle einfließen lassen, dass der Sekt zu 60 Prozent geleert ist. Anders erträgt man den Bums ja nicht." Ein weiterer Nutzer nimmt den Chef-Juror mit seinen eigenen Sprüchen aufs Korn: "Also Dieter, von der Tonlage her passt das Lied überhaupt nicht zu dir!"

Es bleibt abzuwarten, ob die heutige Show es noch schafft, noch etwas an den Einschaltquoten der diesjährigen Staffel zu reißen. In den vergangenen Wochen sahen die nämlich eher traurig aus. Laut Quotenmeter erreichte die Sendung vor zwei Wochen lediglich 10,3 Prozent der werberelevanten Zielgruppe. Die Fans sind wenig begeistert, was sich ebenfalls in den X-Kommentaren widerspiegelt. "Habe gerade mal kurz zu DSDS geschaltet. Alles wie gehabt. Schwachbegabte machen sich zum Affen und die 'Jury' macht dumme Witze, die schon vor zehn Jahren alt waren", lästerte ein Nutzer.

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

