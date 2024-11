John Mulaney spricht offen über seine schwere Drogensucht

Der Comedian John Mulaney (42) hat offen über seinen Kampf mit den Drogen und über seine Genesung gesprochen. In einem Interview mit GQ erklärte der US-Amerikaner kürzlich, wie er mit seiner Stand-up-Comedy auf seine Probleme aufmerksam machen wollte. "Ich habe wirklich versucht, es allen zu erzählen", sagte John und bezog sich damit auf seine Auftritte, die er als "so drogengetränkt wie ein Stones-Album der 70er" beschrieb.

Weiter berichtete John von einer Woche im Jahr 2020, in der er aufgrund seines extremen Kokainkonsums befürchtet hätte, zu sterben. "Ich ließ die Tür zu meiner Wohnung offen. Ich kann die Logik nicht erklären, aber ich wollte den Portier anrufen, damit er die Sanitäter holt", erinnerte er sich gegenüber dem Magazin. Trotz dieser beängstigenden Erfahrung setzte er seinen Konsum fort: "Ich dachte, okay, das ist wahnsinnig. Ich werde total runterfahren. Das war Dienstag. Und am Donnerstagabend tat ich es wieder." Schließlich organisierten seine Freunde, darunter Fred Armisen (57) und Natasha Lyonne (45), eine Intervention, infolge derer John sich in eine Entzugsklinik begab. Seine Ex-Frau Annemarie Tendler wurde ebenfalls in einer Einrichtung aufgrund ihrer Depressionen behandelt. Im Mai 2021 gaben die beiden das Ende ihrer Beziehung bekannt.

Kurz nach der Trennung von Annemarie zeugte John ein Kind mit der Schauspielerin Olivia Munn (44). Kurz vor der Geburt ihres Kindes entschieden sie, es miteinander zu versuchen. Im November 2021 wurde ihr Sohn Malcolm geboren. Knapp drei Jahre später gaben sich die beiden in New York das Jawort. Vor Kurzem wurden John und Olivia dann wieder Eltern: Am 14. September kam ihre Tochter Méi June per Leihmutterschaft zur Welt.

Getty Images John Mulaney, Oktober 2024

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter