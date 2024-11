Kaum erkannt: So sah Anna-Maria Ferchichi vor 20 Jahren aus

Heute ist Anna-Maria Ferchichi (43) vor allem als Ehefrau des Rappers Bushido (46) bekannt. Ihre Karriere begann aber nicht mit der Hochzeit – schon Jahre bevor sich die beiden das Jawort gaben, stand die achtfache Mama in der Öffentlichkeit. Auf manchen Bildern der 2000er-Jahre würden viele Fans wohl nicht glauben, dass es sich dabei wirklich um Anna-Maria handelt. Eine solche Aufnahme zeigt die heute 43-Jährige vor einigen Jahren mit ihrem Sohn Monty: Darauf zu sehen ist die Influencerin mit Anfang 20. Nicht nur die hellblonden Haare haben nichts mehr mit ihrem heutigen Look zu tun, sie sieht aus wie eine komplett andere Person.

Das Bild stammt aus der Zeit, als ihre Schwester Sarah Connor (44) gerade ihre Karriere als Sängerin startete. Durch die Reality-Dokusoap "From Sarah with Love" war auch Anna-Maria bald keine Unbekannte mehr und ergatterte einige Modeljobs. Während heute rein optisch die beiden Frauen wohl niemand mehr miteinander in Verbindung bringen würde, war die Ähnlichkeit der zwei Geschwister damals noch deutlich zu erkennen: Neben einer sehr ähnlichen Nase sah man die Verwandtschaft auch in ihren Gesichtszügen und in ihrem Lächeln.

Im Jahr 2012 trat sie dann mit dem Musiker Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, vor den Traualtar. Seitdem dreht sich das Leben von Anna-Maria nicht mehr um High-Society-Partys und Modeljobs – viele Jahre kümmerte sich die heute 43-Jährige fast ausschließlich um ihre acht Kinder. "Zehn Jahre war ich 'Hausfrau' und immer zu Hause. Ich wollte es so und habe diese Zeit sehr genossen. Ich würde es immer wieder so machen", betonte sie in ihrer Instagram-Story. Trotzdem fühle sie sich allmählich wieder bereit, sich neben Instagram, womit sie einen stolzen Beitrag zur Familienkasse leistet, auch mal neuen Projekten zu widmen.

Anzeige Anzeige

Bucco,Herbert / Actionpress Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Sohn Monty im Stadion

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido während eines Events

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige