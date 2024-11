Lisa Marie Straube denkt über eine Brustverkleinerung nach

Lisa Marie Straube (23) hat von Natur aus eine große Oberweite. Das kann allerdings auch Nachteile mit sich bringen, weswegen die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin schon mal eine Verkleinerung in Erwägung gezogen hat. In ihrer Instagram-Story gibt die Ex von Mats Hummels (35) zu: "Ich habe schon häufiger darüber nachgedacht und es ist auch bis heute immer mal wieder ein Thema, aber ich habe viel zu große Angst vor einer Operation. Sollten meine Rückenbeschwerden allerdings schlimmer werden in den nächsten Jahren, dann muss ich natürlich an meine Gesundheit denken und meine Angst überwinden."

Lisa und ihr Mann Furkan Akkaya sind derzeit bei "Temptation Island V.I.P." zu sehen und testen dort ihre Treue. Zu dem Zeitpunkt war Lisa unwissentlich bereits schwanger. Seitdem hat die Influencerin auch mit mehr Kommentaren zu ihrer Oberweite zu kämpfen. In ihrer Story rechtfertigt sie die Echtheit ihrer Brüste: "Ja, sie sind echt. [...] Ich hatte schon immer sehr große Brüste und das hat auch nichts mit der Schwangerschaft oder sonst was zu tun."

Mittlerweile haben Lisa und Akka ihr Baby auf der Welt begrüßen dürfen. Ende Oktober kam ihr Sohn Emilio auf die Welt. Die Geburt war allerdings kein Zuckerschlecken für die Tischtennisspielerin. "Ich habe im allerletzten Moment die PDA bekommen, auch wenn sie mir da nur noch eine halbe Stunde geholfen hat, aber ohne wäre ich definitiv ohnmächtig geworden", berichtete Lisa danach im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige