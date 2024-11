Romeo Beckham zeigt sich abermals mit seiner neuen Flamme

Ach, wie schön kann junge Liebe sein: Romeo Beckham (22) genießt einen gemütlichen Abend mit seiner neuen Freundin Gray Sorrenti. Die beiden verbrachten ihre Datenight am Dienstag in einem der angesagten Restaurants in London, dem Chiltern Firehouse. Dies zeigen Fotos, die der Daily Mail vorliegen. Der ehemalige Fußballer verließ den Promi-Hotspot zunächst ohne die Fotografin – später wurden beide jedoch dabei abgelichtet, wie sie gemeinsam den Heimweg antraten. Romeo setzte auf einen lässigen Look und kombinierte eine schwarze Lederjacke mit einem weißen T-Shirt und schwarzen Jeans.

Der Spross von David (49) und Victoria Beckham (50) rundete sein Outfit mit auffälligen lilafarbenen Mokassins, einer schwarzen Kappe und ein paar coolen silberne Ketten ab. Seine neue Freundin, die bereits für große Marken wie Calvin Klein, Saint Laurent und Harper's Bazaar gearbeitet hat, hüllte sich in einen marineblauen Pullover. Ihr dunkles Haar hatte sie zu einem hohen, geflochtenen Pferdeschwanz frisiert und ihr dezentes Make-up unterstrich ihre natürliche Schönheit.

Im Februar hatte Romeo auf Instagram bestätigt, dass er und seine langjährige Freundin Mia Regan (21) nach fünf gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Er schrieb: "Wir haben weiterhin großen Respekt füreinander und pflegen eine starke Freundschaft, die auch immer bleiben wird." Nun hat er mit Gray, mit der er erstmals im September in Verbindung gebracht wurde, wohl wieder sein Glück gefunden. Die beiden zeigten sich turtelnd bei der Paris Fashion Week und schmusten kürzlich bei einem romantischen Spaziergang in New York ganz öffentlich. Die schöne Brünette stammt ebenfalls aus einer berühmten Familie: Ihr Vater Mario Sorrenti ist ein renommierter Modefotograf und bekannt für die ikonische Calvin-Klein-Kampagne mit Kate Moss (50) in den 1990ern.

Getty Images Gray Sorrenti, Fotografin und Freundin von Romeo Beckham

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, Fußballspieler

