Warum wählten Sam und Rafi ihre Sommerhaus-Verbündeten raus?

Diese Entscheidung im Sommerhaus der Stars führte zu großem Ärger: Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) haben sich in der Exit-Nominierung für ihre Verbündeten Gloria Glumac (32) und ihren Partner Micha entschieden. Dabei hatte sich die Gruppe zuvor noch dafür ausgesprochen, gemeinsam Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) aus der Show zu kicken. Wie kam es, dass das Influencer-Pärchen sich gegen seine Alliierten gewandt hat? Im exklusiven Promiflash-Interview erklärt Sam seine Gründe: "Es ist ein Wettbewerb und jetzt will man gewinnen und dafür muss man nun mal die stärksten Paare und nicht die schwächsten oder nervigsten rauswählen", meint er und fügt noch hinzu: "Wir haben auf unser Bauchgefühl gehört und schon Gloria auf dem Treppchen gesehen. Deshalb ist unsere Wahl auf Gloria und ihren Lebensabschnittsgefährten gefallen."

Für Gloria war die ganze Situation ein harter Rückschlag. Noch in der Show warf sie Rafi an den Kopf, zutiefst enttäuscht von ihm zu sein und nie wieder mit ihm reden zu wollen. Ihre Wut kann Sam nur teilweise verstehen. "Gloria hat selbst immer gesagt, sie würde jetzt die Stärksten rauswählen. Wie kann man das dann übel nehmen, wenn wir das Gleiche machen?", merkt die TV-Persönlichkeit gegenüber Promiflash an. Letztendlich schiebt er noch hinterher: "Trotzdem mögen wir Gloria. Doch so ist das Spiel und da Gloria jeden Tag ihre Follower mit Werbung erfreut, wird sie sowieso die 50k ganz schnell auch so verdient haben und ihr Freund kann sich dann bestimmt was von ihr leihen."

Der Beef zwischen Sam, Rafi und Gloria war allerdings nicht das einzige Drama des Abends. Auch Umut sorgte ganz schön für Geschrei und Pöbelei. Als er an der Reihe war, ein Pärchen für den Exit zu nominieren, legte er sich nicht nur mit Lorik Bunjaku (28) und seiner Partnerin Denise Hersing (28) an, sondern schoss ebenfalls gegen Gloria. Daraufhin kam es zu wilden Beleidigungen – bis Umut sich wutentbrannt direkt vor Gloria stellte. Daraufhin ging Micha beschützend dazwischen und es wurde handgreiflich: Die beiden Männer fingen an, sich gegenseitig zu schubsen.

Anzeige Anzeige

RTL Gloria Glumac und ihr Freund Michael im Sommerhaus

Anzeige Anzeige

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin in der neunten Folge "Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige