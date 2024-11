Entsetzen im Sommerhaus: Mit diesem Exit rechnete niemand

Im Sommerhaus der Stars sind Allianzen überlebenswichtig. Gloria Glumac (32) und ihr Freund Micha (33) sprechen sich deshalb in der neuesten Folge mit Rafi Rachek (34) und Sam Dylan (33) ab, um Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) rauszukicken. Doch das On-off-Pärchen hält sich nicht an die Abmachung und verpasst Gloria und Micha während der Nominierung den Todesstoß. "Ich habe mich für ein Paar entschieden, das ich für sehr stark halte", kündigt der gelernte Rettungssanitäter an und besiegelt damit den Exit der Prominent getrennt-Gewinnerin und ihres Partners.

Gloria kann die Entscheidung der Jungs kaum fassen. "Ich bin von dir wirklich zutiefst enttäuscht. [...] Ich rede nie wieder mit dir", wirft sie Rafi an den Kopf. Seine Rechtfertigungen will die Influencerin gar nicht hören. Auch im Einzelinterview hält die Ex-Partnerin von Nikola Glumac (28) nicht mit ihrer Meinung zurück: "Sam und Rafi sind für mich Verräter." Neben den Nordrhein-Westfalen stimmen auch noch Umut und Emma sowie Lorik Bunjaku (28) und Denise Hersing (28) für das Unglückspaar.

Während ihrer Zeit im Sommerhaus schoss Gloria mehrfach gegen die anderen Paare. Doch auch ihre Beziehung zeigte sich in der Promi-WG nicht immer von der besten Seite. In Folge acht wollte die 32-Jährige von Micha in den Arm genommen werden, doch der Barkeeper fand ihre Forderung unangebracht. "Das heißt nicht 'Ich will in deinen Arm'. [...] Was stimmt mit dir nicht, Alter? Jetzt hast du kurz zwei Minuten Sendepause", verordnete er seiner Freundin. Die TV-Bekanntheit wütete daraufhin: "Das kotzt mich so an. Dann muss ich darum betteln, als wäre ich so eine Eklige, Hässliche, die stinkt."

Anzeige Anzeige

RTL Gloria Glumac und ihr Freund Michael im Sommerhaus

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac mit Freund Michael

Anzeige Anzeige