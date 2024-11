Action und Co.: Diese Filme starten im November in den Kinos

Mit der kalten Jahreszeit beginnt auch die Zeit, in der man am besten ins Kino gehen kann. Und der November hält einige Leinwand-Spektakel für euch bereit. Der Film, auf den wohl besonders viele gewartet haben, ist "Gladiator II". Der Nachfolger des Klassikers aus dem Jahr 2000 feiert am 14. November seine Kino-Premiere in Deutschland. Wer sich durch jede Menge Action angesprochen fühlt, dürfte sich aber ebenso sehr über die Rückkehr eines der ikonischsten Monster freuen: Bereits seit Anfang des Monats ist "Godzilla: Minus One Color" im Kino zu sehen. Der Streifen ist etwas Besonderes, denn es handelt sich um die Neufassung des Oscar-prämierten Films von 2023, lediglich in Schwarz-weiß.

In wenigen Wochen kommt zudem ein weiterer Film ins Kino, auf den viele Fans sicher schon lange warten: "Wicked". Das Fantasy-Abenteuer aus der Welt von Oz mit Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) in den Hauptrollen startet am 28. November. Außerdem schickt Disney eine seiner beliebtesten Heldinnen wieder auf die Reise. Am selben Tag wie "Wicked" findet "Vaiana 2" ebenfalls seinen Weg auf die Leinwände. Natürlich ist in der dunkeln Jahreszeit auch einiges für die Gruselfans dabei. Besonders abgefahren wird es im Film "Monster On A Plane", in dem ein tödliches Monster und einen Mörder in einem Flugzeug ihr Unwesen treiben.

Zu guter Letzt geht es mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu – aber die ersten Weihnachtsfilme sind jetzt schon im Kino. Ein besonderes Highlight ist "Red One – Alarmstufe Weihnachten", der bereits am 7. November seine Weltpremiere in Berlin feierte. Die Hauptrollen in dem hochkarätig besetzten Blockbuster spielen Dwayne "The Rock" Johnson (52) und Chris Evans (43). Ein genauso festliches Spektakel kommt in diesem Jahr aber aus Frankreich. Die Komödie "Frohes Fest – Weihnachten retten wir die Welt" erzählt die Geschichte einer Familie, die durch die unterschiedlichen Werte für das Fest einen verrückten und chaotischen Abend erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller bei der Premiere in Sydney, November 2024

Anzeige Anzeige

PictureLux/Karen Neal/Prime / Red One - Alarmstufe Weihnachten Dwayne Johnson und Chris Evans in "Red One"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige