Ariana Grande erklärt Stimmveränderung für "Wicked"-Rolle

Ariana Grande (31) hat kürzlich erklärt, warum sie ihre Stimme für die Rolle der Glinda in der kommenden Verfilmung von "Wicked" verändert hat. In einem Interview mit New York Times verriet Ariana, dass es für sie entscheidend war, "ihre eigene Persönlichkeit so weit wie möglich in den Hintergrund zu rücken", um ganz in ihrer Rolle als die gute Hexe aufzugehen. An ihrer Seite spielt Cynthia Erivo (37) die Rolle der Elphaba. Trotz der Veränderungen an ihrer Stimme betont Ariana, dass es immer noch ihre eigene Stimme ist, auch wenn sie sich merklich anders anhört.

Im Interview führte Ariana weiter aus, dass der Prozess der Stimmveränderung ein hartes Stück Arbeit war. Die Herausforderung habe darin bestanden, die natürliche Tonhöhe zu einer höheren Glinda-Oktave zu verschieben, was für sie auch Monate nach Abschluss der Dreharbeiten noch spürbar sei. Diese Anpassung nahm Ariana bewusst in Kauf, um dem Publikum ein authentisches Bild von Glinda zu bieten. Die Veränderung hat ebenfalls Kritiker auf den Plan gerufen, die Ariana jedoch selbstbewusst zu entkräften weiß, indem sie darauf hinweist, dass solche Änderungen Teil des Schauspielberufs sind und der Immersion in die Rolle dienen.

Arianas hingebungsvolle Vorbereitung auf Rollen ist nichts Neues für Fans und Kollegen. Sie begann ihre Karriere auf der Bühne, bevor sie mit Hits wie "The Boy is Mine" in der Musikwelt Fuß fasste. Die Verbindung zu Musicals hat sie nie verloren, und ihre Beteiligung an "Wicked" ist für Ariana eine Art Heimkehr. Persönlich legt die Sängerin großen Wert auf Authentizität und Kreativität, wie man in vielen ihrer Projekte sieht. Diese Philosophie spiegelt sich auch in ihrer Entscheidung wider, für die Rolle der Glinda eine stimmliche Transformation zu durchlaufen. Dies zeigt einmal mehr, wie sehr ihr die Hingabe zur Kunst und zur Rolle am Herzen liegt.

ActionPress / Backgrid Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in Sydney, Australien

Getty Images Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Marissa Bode und Ethan Slater 2024

